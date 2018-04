Martina | «Pd all' opposizione | nessuna ipotesi diversa»

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Martina - Consultazioni “Pd all’opposizione - M5s-Lega siano responsabili” : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Consultazioni al Quirinale, Martina "Il Pd resti all'opposizione, no accordi con Lega o M5s, chi ha vinto Elezioni sia ora responsabile" (5 aprile 2018)(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 14:10:00 GMT)

Consultazioni - Martina : 'Il Pd è all'opposizione - nessuna ipotesi diversa' : 'L'esito elettorale per noi negativo non ci consente di formulare ipotesi di governo che ci riguardino', perciò il Pd ' con coerenza, responsabilità e serietà' eserciterà l''attività istituzionale di ...

Consultazioni - Berlusconi al Colle : «Premier leghista - no a populismi». Martina : «Il Pd è all'opposizione» : Secondo giorno chiave di Consultazioni al Quirinale con tutti i partiti principali che esprimeranno le loro posizioni al capo dello Stato. Posizioni che, per il momento, sono molto rigide e che non...

Martina - Pd - : ritorno alle urne una sconfitta per chi ha vinto : Roma, 3 apr. , askanews, 'ritorno alle urne? Io non lo auspico. Quando un Paese non è in grado di determinare stabilità è un problema. Uno scenario del genere sancirebbe la sconfitta di chi ha ...

Nuoto di fondo - Martina Grimaldi nella Hall of Fame : “Che emozione! Punto agli Europei 2018 a Glasgow” : Campionessa del Mondo nella 10 km a Roberval (Canada) nel 2010, oro iridato nella 25 km a Barcellona nel 2013, bronzo olimpico a Londra nel 2012 (10 km) e tre volte sul tetto d’Europa, Martina Grimaldi può fregiarsi di un altro riconoscimento nel Nuoto di fondo. L’azzurra è entrata di diritto nella Hall of Fame della specialità, facendo parte del gotha delle acque libere. “Sono emozionata, questo è un riconoscimento per la mia ...

Pd - Martina sull’alleanza col M5s : “Noi il loro piano B? Ma per l’amor di Dio. Siamo concentrati sul nostro rilancio” : “Noi piano B dei 5 Stelle? Ma quando mai. Basta con questi piano B, C, D: come Pd Siamo concentrati sul rilancio del partito e della nostra proposta politica. Per il resto, è confermato ciò che abbiamo stabilito ogni volta che abbiamo riunito i nostri organi dirigenti: Siamo all’opposizione”. Così Maurizio Martina, segretario reggente del Pd L'articolo Pd, Martina sull’alleanza col M5s: “Noi il loro piano B? Ma ...

Basket femminile - Serie A1 2018 : le migliori italiane dell’ultimo turno del Round of Challenges. Martina Bestagno trascina Venezia - Ilaria Milazzo brilla a Torino : Il Round of Challenges della Serie A1 si è concluso ieri. La quarta e ultima giornata ha definito la classifica: le prime otto si giocheranno i playoff Scudetto mentre le ultime due si giocheranno la salvezza nel playout, che con la perdente che a sua volta sfiderà la vincente dello spareggio tra le due perdenti dei playoff di A2. Andiamo a vedere le migliori italiane del weekend. Martina Bestagno – Tutto facile per Venezia, che ha battuto ...

Pd - Martina lancia appello all'unità : i dem restano divisi. Malumori su 'attivismo' di Renzi : ... Richetti 'E' inutile fare nomi se prima non si individua un metodo', e' il refrain di molti senatori Pd, 'il fatto e' che nel frattempo si dovrebbe tornare a far politica, a interloquire come ...