Martina corre per la segreteria Pd Assemblea il 21 aprile

blogo

: #Pd @maumartina corre segretario. A Colle, minoranza non Aventino - Agenzia_Ansa : #Pd @maumartina corre segretario. A Colle, minoranza non Aventino - FerruccioGaspa1 : RT @Agenzia_Ansa: #Pd @maumartina corre segretario. A Colle, minoranza non Aventino - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: #Pd @maumartina corre segretario. A Colle, minoranza non Aventino -

(Di giovedì 5 aprile 2018) Il segretario reggente del Partito Democratico Maurizio- succeduto a Renzi all’indomani della bastata elettorale delle politiche -rà per la. E c’è anche l’ufficialità della data per l’nazionale, vista come momento di rilancio del partito. L’annuncio con un post su Facebook: “L’nazionale del Partito Democratico è convocata per sabato 21. Sarà una tappa importante del lavoro di rilancio che stiamo facendo dopo il 4 marzo e credo sia fondamentale, in particolare in questo momento delicato, avere un segretario nella pienezza delle sue funzioni pronto a lavorare insieme a tanti per ripartire con determinazione, umiltà e audacia (…). Credo fermamente nella possibilità di un impegno collettivo e sono pronto a fare la mia parte candidandomi segretario, in coerenza con il lavoro di queste settimane da reggente e nella convinzione profonda ...