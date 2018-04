Marito e moglie uccisi | il killer ha confessato | è il fratello della vittima «Il movente

Venezia - la moglie scopre il Marito infedele - scoppia una rissa : lei chiama il 113 : Una zuffa a due sullo sfondo de l tradimento di lui, dopo che la moglie, prove alla mano, lo aveva scoperto. Inutili i tentativi di negare e dalle parole, o meglio dagli insulti, il passo è breve. ...

Sorvegliato speciale uccide Marito e moglie di Gela : era l'ex della donna Video : Una sparatoria [Video], avvenuta oggi pomeriggio intorno alle ore 18,15 a Caravaggio, in provincia di Bergamo, sarebbe la causa della morte di due coniugi, entrambi di Gela. Ad essere rimaste uccise per mano di un uomo, di cui ancora non sarebbero state divulgate le generalita', sono stati Carlo Novembrini, 51 anni, e Maria Rosa Fortini, 40 anni. La vicenda Era pomeriggio inoltrato quando un uomo avrebbe fatto irruzione in un capannone di via ...

Sorvegliato speciale uccide Marito e moglie di Gela : era l'ex della donna : Una sparatoria, avvenuta oggi pomeriggio intorno alle ore 18,15 a Caravaggio, in provincia di Bergamo, sarebbe la causa della morte di due coniugi, entrambi di Gela. Ad essere rimaste uccise per mano di un uomo, di cui ancora non sarebbero state divulgate le generalità, sono stati Carlo Novembrini, 51 anni, e Maria Rosa Fortini, 40 anni. La vicenda Era pomeriggio inoltrato quando un uomo avrebbe fatto irruzione in un capannone di via Treviglio, ...

Marito e moglie uccisi per gelosia dall'ex della donna. L'uomo è in fuga : Due persone, un uomo e una donna, sono rimaste uccise in una sparatoria avvenuta alle 18,15 di oggi in via Treviglio a Caravaggio. L'episodio lungo l'ex statale Padana Superiore alla...

Marito e moglie uccisi per gelosia dell'ex della donna. L'uomo è in fuga : Due persone, un uomo e una donna, sono rimaste uccise in una sparatoria avvenuta alle 18,15 di oggi in via Treviglio a Caravaggio. L'episodio lungo l'ex statale Padana Superiore alla...

Marito e moglie uccisi per gelosia dell'ex della donna. L'uomo era un sorvegliato speciale : è in fuga : Due persone, un uomo e una donna, sono rimaste uccise in una sparatoria avvenuta alle 18,15 di oggi in via Treviglio a Caravaggio. L'episodio lungo l'ex statale Padana Superiore alla...

Marito e moglie uccisi per gelosia dell'ex della donna. L'uomo era un sorvegliato speciale : è in fuga : Due persone, un uomo e una donna, sono rimaste uccise in una sparatoria avvenuta alle 18,15 di oggi in via Treviglio a Caravaggio. L'episodio lungo l'ex statale Padana Superiore alla...

Dopo 24 anni Marito e moglie hanno ritrovato la figlia scomparsa quando aveva 3 anni : Una storia a lieto fine sta commuovendo la Cina. marito e moglie hanno ritrovato la figlia, scomparsa a tre anni, Dopo 24 anni di ricerche. Ne scrive Bbc. Il padre, Wang Mingqing, aveva anche cambiato lavoro...

Uccidono la colf e nascondono il cadavere nel freezer : Marito e moglie condannati a morte : La vittima è una giovane cameriera filippina, i responsabili del delitto avvenuto in Kuwait un uomo libanese e la moglie siriana. Il caso aveva fatto scattare una vera e propria crisi diplomatica fra Kuwait e le Filippine.Continua a leggere

Marito e moglie investiti da un'auto mentre fanno una passeggiata : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Marito e moglie investiti da un'...

Marito e moglie americani trovati senza vita nel Vicentino - ipotesi omicidio-suicidio : Sarebbe un omicidio-suicidio la causa della morte di due coniugi americani i cui corpi senza vita sono stati rinvenuti oggi in una abitazione di Pozzoleone, nel Vicentino. In base alla prima ...

Vicenza - Marito e moglie ritrovati senza vita in casa : ipotesi omicidio-suicidio : I due erano ex soldati della base Usa a Vicenza. I cadaveri sono stati trovati da un prete che seguiva la coppia.Continua a leggere

Vicenza - Marito e moglie ritrovati senza vita in casa : ipotesi omicidio-suicidio : Vicenza, marito e moglie ritrovati senza vita in casa: ipotesi omicidio-suicidio I due erano ex soldati della base Usa a Vicenza. I cadaveri sono stati trovati da un prete che seguiva la coppia.Continua a leggere I due erano ex soldati della base Usa a Vicenza. I cadaveri sono stati trovati da un prete che seguiva […]

Marito e moglie americani trovati senza vita nel Vicentino - ipotesi omicidio-suicidio : I corpi rinvenuti in un'abitazione di Pozzoleone. Erano ex militari della base Usa di Vicenza. A dare l'allarme il sacerdote del comando