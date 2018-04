Maria De Filippi rivoluziona il serale di Amici 17 Sorprese e grandi ospiti nella nuova

Maria De Filippi su Amici rivela : “Volevo un’altra collocazione” : Amici 17: Maria De Filippi non vuole andare in onda il Sabato sera Mancano soltanto pochi giorni al debutto di Amici 17 e Maria De Filippi, durante la conferenza stampa dedicata al talent show da lei condotto e ideato, non si è lasciata sfuggire alcune indiscrezioni legate alla trasmissione. Qualche esempio? La conduttrice più amata dagli italiani ha rivelato di non voler andare in onda il Sabato sera. Maria avrebbe preferito che il talent da ...

Amici 2018 - Maria De Filippi “si ritorna alla centralità dei ragazzi” : Durante la conferenza stampa di presentazione del serale di Amici 2018, Maria De Filippi ha raccontato un ritorno al passato per questa diciassettesima edizione: ecco di cosa si tratta C’è grande attesa per la prima puntata del serale di Amici 2018. Sta per aprirsi, infatti, il sipario sulla diciassettesima edizione del talent show di Maria De Filippi che quest’anno si preannuncia completamente rivoluzionato rispetto al passato. Ecco ...

Amici - parte il Serale con Heather Parisi e la Ventura. Maria De Filippi preoccupata : Sabato 7 aprile torna il Serale di 'Amici', il longevo talent show di Maria De Filippi: meccanismo completamente rinnovato e ritorno della diretta. Ospiti della prima puntata: Laura Pausini, Fabri ...

AMICI 17 SERALE 2018/ Maria De Filippi : “Elisa ed Emma bravissime - ma i ragazzi tornano al centro del talent” : AMICI 17: il SERALE torna in diretta. Le novità presentate in conferenza stampa da Maria De Filippi. “Elisa ed Emma bravissime, ma i ragazzi tornano al centro del talent”(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 18:32:00 GMT)

Amici 17 - ecco tutte le novità : niente coach. Maria De Filippi : 'Non mi piace il sabato sera' : ... in questa c'è un ritorno alle origini dove sono gli allievi al centro della scena e il pubblico protagonista con il televoto, perchè sono loro che in fondo comprano i dischi o vanno agli spettacoli. ...

Amici 17 - Maria De Filippi rivoluziona il talent più antico : Formazione in danza classica, sogna di diventare una ballerina professionista e di avere una propria compagnia con cui fare spettacoli in giro per il mondo. Indietro 1 of 7 Avanti Consigliato Amici, ...

Il Serale di Amici in onda ancora di sabato : Maria De Filippi è un po’ stufa : Maria De Filippi e Amici Serale al sabato: “Sono 4 anni che chiedo una collocazione diversa” Tutte le ultime edizioni del Serale di Amici sono andate in onda di sabato sera, ma a quanto pare Maria De Filippi non ne può più. Nella conferenza stampa di presentazione della nuova edizione del suo programma, la conduttrice […] L'articolo Il Serale di Amici in onda ancora di sabato: Maria De Filippi è un po’ stufa proviene da ...

Amici 17 : Maria De Filippi lancia una frecciatina a Milly Carlucci : Maria De Filippi punge Milly Carlucci prima del Serale di Amici 17 Maria De Filippi ha risposto a una domanda posta da un giornalista su Milly Carlucci durante la conferenza stampa di presentazione del Serale di Amici 17, svoltasi questa mattina nello studio del pomeridiano. La regina degli ascolti del sabato sera ha chiarito la sua posizione nei confronti della conduttrice di Ballando con le stelle: “Milly Carlucci? Risponderò come fa ...

Ballando con le stelle - il colpaccio di Milly Carlucci : Al Bano e Romina Power per sfidare Maria De Filippi : Due pesi massimi per sfidare la regina. A Ballando con le stelle gli ospiti d'onore di Milly Carlucci saranno niente meno che Al Bano e Romina Power , ballerini per una notte il 7 aprile per sfidare ...

Fabri Fibra andrà ad Amici di Maria De Filippi - i fan protestano Video : Quello tra il rap ed i talent show è sempre stato un rapporto difficile, soprattutto in Italia. Sono infatti innumerevoli le dichiarazioni fatte negli ultimi anni da parte dei principali attori del rap-game, che evidenziano come la maggior parte della scena hip hop abbia una bassissima considerazione, in alcuni casi una vera e propria disistima, per questo genere di spettacolo. I talent per un rapper sono come gli steroidi per uno sportivo? Se ...

Simona Ventura/ Maria De Filippi la porta ad Amici : "è giusto che sia in tv" (Maurizio Costanzo Show) : Simona Ventura, Super-Simo ospite a Canale 5: sarà protagonista di Amici di Maria De Filippi nel nuovo ruolo di giudice nell'edizione serale del talent show. (Maurizio Costanzo Show)(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 13:18:00 GMT)

