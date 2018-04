MARCO GIALLINI | “NON HO MAI SUPERATO LA MORTE DI MIA MOGLIE” La recitazione | “Ci metto

Loredana Giallini/ Chi è la moglie di MARCO - morta per un'emorragia cerebrale : “Quando ha chiuso gli occhi...” : Loredana Giallini: chi è la moglie di Marco, morta per un'emorragia cerebrale. “Quando ha chiuso gli occhi...”. L'attore già in passato aveva parlato del lutto(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 15:36:00 GMT)

MARCO GIALLINI e la moglie mai dimenticata : 'mai metabolizzato la sua morte' : A breve di nuovo in sala con Io sono Tempesta, nuovo film di Daniele Luchetti, Marco Giallini si è raccontato sull'ultimo numero di Vanity Fair. 55enne attore romano, Giallini è rimasto vedovo nel 2011, quando l'amata moglie Loredana è deceduta a causa di un'emorragia cerebrale. Un dolore mai del tutto superato. prosegui la letturaMarco Giallini e la moglie mai dimenticata: 'mai metabolizzato la sua morte' pubblicato su Gossipblog.it 05 ...

MARCO GIALLINI : «Io e i miei figli non abbiamo mai metabolizzato la morte di mia moglie» : Il servizio di copertina del numero di Vanity Fair in edicola dal 4 aprile Soprannome: «Gli amici mi chiamano Dottor Divago. Inizio un discorso, lo apro, mi entusiasmo, non lo chiudo e poi, con la stessa frenesia, cambio argomento. Sono sempre stato curioso. Di quello che non conoscevo e di quello che, pur sembrando assurdo agli altri, mi piaceva». Nel giorno del suo compleanno numero cinquantacinque, sul volto di Marco Giallini affiorano ...

MARCO GIALLINI : ‘Mai metabolizzato la morte di mia moglie’ : “La sua morte è un evento che né io né i miei figli abbiamo mai metabolizzato”. In un’intervista a cuore aperto per Vanity Fair Marco Giallini, 55 anni, parla della moglie Loredana sposata nel 1993 e scomparsa nel 2011 in seguito a un’emorragia cerebrale che ha interrotto un legame vissuto per decenni uno accanto all’altra. Il Rocco Schiavone del piccolo schermo ricorda il loro incontro e la serratissima corte che ...

MARCO GIALLINI : «Mi sento il dottor Divago» : Soprannome: «Gli amici mi chiamano dottor Divago. Inizio un discorso, lo apro, mi entusiasmo, non lo chiudo e poi, con la stessa frenesia, cambio argomento. Sono sempre stato curioso. Di quello che non conoscevo e di quello che, pur sembrando assurdo agli altri, mi piaceva». Nel giorno del suo compleanno numero cinquantacinque, sul volto di Marco Giallini affiorano ricordi lontanissimi. Il nome di un poliziotto: «Si chiamava Piero Ciampolini. ...

Io sono Tempesta - Elio Germano e MARCO GIALLINI insieme sul grande schermo : ROMA – Daniele Luchetti torna dietro la macchina da presa per Io sono Tempesta, dal 12 aprile al cinema con 01 Distribution. Il regista di ‘Mio fratello è figlio unico‘ porta sul grande schermo Marco Giallini nei panni di Numa Tempesta, un finanziere che gestisce un fondo da un miliardo e mezzo di euro e abita da […]

Loro chi? Edoardo Leo e MARCO GIALLINI protagonisti su Infinity : Loro chi? David (Edoardo Leo) ha deciso di dare una svolta alla sua carriera – e alla sua vita – presentando un nuovo progetto al suo capo. Le cose però non vanno come previsto quando David, la sera prima del grande giorno, incontra Marcello (Marco Giallini), personaggio affascinante e misterioso, che dopo una folle serata trascorsa insieme lo deruba e sparisce nel nulla. David, che ha ormai perso la sua grande occasione, decide allora di ...