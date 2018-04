Marco D' Amore | Gomorra non dà messaggio negativo

Marco D’Amore torna in Gomorra 4 mentre Sky pensa già alla quinta stagione : Sono grandi notizie quelle che arrivano dagli Usa: Marco D'Amore torna in Gomorra 4. Deadline riporta una serie di rivelazioni esclusive sulla nuova stagione della serie Sky a cominciare dal fatto che proprio l'attore che per tre anni ha prestato il volto a Ciro l'Immortale tornerà sul set ma non per la resurrezione del suo personaggio ma per un ruolo inedito. A quanto pare l'attore napoletano sarà sul set a partire da metà aprile non per un ...