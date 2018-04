Marcello Dell’Utri | la Corte europea dei diritti umani dice no alla sospensione della pena

Dell’Utri : Laboccetta - oggi da Marcello con libro Panikkar : Roma, 3 mar. (AdnKronos) – “Avevo già deciso, nel giorno del silenzio di andare a Roma. Al Campus biomedico per portare il mio conforto, come faccio quasi settimanalmente, all’amico fraterno Marcello Dell’Utri. oggi consegnerò al buon Marcello un altro libro, che lui mi ha chiesto in dono, di Raimmon Panikkar: ‘L’acqua della goccia’. Un libro di un gran filosofo, nonchè straordinario teologo”. Lo ...

Marcello Dell’Utri ricoverato al campus biomedico di Roma per accertamenti : Marcello Dell’Utri è stato ricoverato al campus biomedico di Roma. Il provvedimento è stato disposto questa mattina dal direttore del carcere di Rebibbia – dove l’ex senatore è detenuto – per accertamenti sullo stato di salute. Il fondatore di Forza Italia, che sta scontando una condanna a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa ed è affetto da cardiopatia, diabete e tumore alla prostata, è piantonato 24 ore su 24 da due ...

Marcello Dell’Utri - Berlusconi : “Mi hanno impedito di andarlo a trovare. Sua condizione disumana” : “Io ho tante persone attorno a me che vanno regolarmente a trovare” Marcello Dell’Utri, nel carcere di Rebibbia “però mi hanno impedito, per quello che sono stati i rapporti con Marcello, di andarlo a trovare”. Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, chiamato da più parti a scendere in campo l’ex senatore e già fondatore di Forza Italia, ha risposto così in una intervista a Canale Italia. L’ex premier, più ...

Marcello Dell’Utri resta in carcere. Decisione del tribunale di sorveglianza : L’ex esponente di Forza Italia sta scontando 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. I suoi avvocati avevano richiesto gli arresti domiciliari ospedalieri

Processo Trattativa - procura chiede 12 anni per Marcello Dell’Utri e 15 per il generale Mario Mori : Al Processo per la Trattativa Stato mafia la procura di Palermo ha chiesto 12 anni per l’ex senatore Marcello Dell’Utri e 15 per il generale dei carabinieri Mario Mori. Chiesti rispettivamente 12 anni e 10 anni per gli altri due ufficiali dell’Arma accusati: Antonio Subranni, prima di Mori al comando del Raggruppamento Speciale dei carabinieri, e Giuseppe De Donno. L'articolo Processo Trattativa, procura chiede 12 anni per ...