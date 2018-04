MANIFESTO ANTI-ABORTO A ROMA “Raggi lo rimuova subito” | ira Cirinnà | ProVita “Stato

MANIFESTO ANTI aborto : "Raggi lo rimuova subito"/ Ultime notizie - Roma : poster ProVita divide anche sui social : Roma, Manifesto anti aborto: "Raggi lo rimuova subito". Maxi poster ProVita divide anche sui social, oltre che il Consiglio comunale.

MANIFESTO ANTI aborto : “Raggi lo rimuova subito”/ Ultime notizie - Roma : poster ProVita divide anche sui social : Roma, Manifesto anti aborto: “Raggi lo rimuova subito”. Maxi poster ProVita divide anche sui social, oltre che il Consiglio comunale capitolino. Le Ultime notizie(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 18:28:00 GMT)

Mega-MANIFESTO ANTI aborto - proteste e sit-in a Roma «Raggi lo rimuova subito» : La raccolta firme lanciata dall’associazione Vita di Donna Onlus. «Contro l’integralismo religioso che aggredisce la 194 e che offende donne e uomini». Il cartellone, in via Gregorio VII è stato affisso per la campagna di ProVita

Maxi-MANIFESTO ANTI aborto a Roma - proteste e sui social. «Raggi lo rimuova» : Un messaggio esplicito, firmato ProVita, campeggia sotto la gigantografia di un feto nel grembo materno, affissa a Roma in via Gregorio VII. «Tu eri così a 11 settimane. Tutti i...

Maxi-MANIFESTO ANTI aborto a Roma - polemiche sui social : “Raggi lo rimuova subito” : Un maxi manifesto di ProVita affisso su uno de palazzi di via Gregorio VII, con l’immagine di un embrione e una scritta: «Tu sei qui perché tua mamma non ti ha abortito», ha scatenato la polemica su Twitter. Tantissimi i commenti degli utenti. ...

Maxi-MANIFESTO ANTI aborto a Roma - proteste e sui social. 'Raggi lo rimuova' : Un messaggio esplicito, firmato ProVita, campeggia sotto la gigantografia di un feto nel grembo materno, affissa a Roma in via Gregorio VII. 'Tu eri così a 11 settimane. Tutti i tuoi organi erano ...

Roma scoppia la polemica sul MANIFESTO ANTI aborto : ... guarda , e che, nell'intenzione dell'associazione, vuole 'scuotere milioni di coscienze' e ricordare 'a Roma, all'Italia e a tutto il mondo che l'interruzione volontaria della gravidanza , Ivg, ...

Il MANIFESTO - contestato - anti-femmincidio : Roma, 31 mar. , askanews, 'Quando ci si interroga come comunità su alcuni problema è perché si mette in conto di poter ottenere delle risposte. Il dibattito scatenato da un manifesto affisso a Potenza ...

Il MANIFESTO di Belen che conquista il piccolo Santiago : “Mamma è bellissimo” : “Mamma è bellissimo”: un commento entusiasta quello del piccolo Santiago che in macchina insieme a mamma Belen si trova di fronte la gigantografia della show girl argentina. E’ stata proprio

Il MANIFESTO contro i migranti della Lombardi criticato dai big M5s Di Battista e Fico : Il manifesto "più turisti, meno migranti" di Roberta Lombardi, candidata dei 5 stelle per la presidenza della regione Lazio, non è andato giù ad alcuni big del Movimento."Sono solo slogan - dice Alessandro Di Battista a #Cartabianca -. Conoscendo Roberta credo che lei intendesse concentrarsi sul turismo e sulla migliore gestione dei flussi migratori. Ognuno ha il suo stile, io non avrei utilizzato queste parole".Anche ...

M5s - il MANIFESTO della Lombardi : “Più turisti - meno migranti”. Poi su Facebook : “Di destra? Sono concreta” : Nella parte sinistra del manifesto guarda davanti a sé, mentre lo spazio a fianco è riservato a un suo messaggio virgolettato. “Quando penso alle province del Lazio e ai suoi borghi penso ad accogliere più turismo, che rilancia l’economia locale, e meno migranti, che invece pesano sull’economia locale. Non è questione di destra o di sinistra, ma di buon senso”. Parole scelte da Roberta Lombardi, candidata del Movimento 5 ...

M5s - il MANIFESTO della Lombardi : “Accogliamo più turisti che migranti”. Poi su Facebook : “Di destra? Sono concreta” : Nella parte sinistra del manifesto guarda davanti a sé, mentre lo spazio a fianco è riservato a un suo messaggio virgolettato. “Quando penso alle province del Lazio e ai suoi borghi penso ad accogliere più turismo, che rilancia l’economia locale, e meno migranti, che invece pesano sull’economia locale. Non è questione di destra o di sinistra, ma di buon senso”. Parole scelte da Roberta Lombardi, candidata del Movimento 5 ...

M5S : MANIFESTO lutto davanti sede meetup : ANSA, - LECCE, 15 FEB - Un piccolo manifesto listato di nero è stato affisso da persone non ancora identificate sulla saracinesca della sede del meetup dei portavoce del M5S a Lecce, in via Milizia 45.

Milano - MANIFESTO omofobo davanti al Liceo da Vinci : "Gay : c'è poco da essere pride" : La denuncia del volantino è arrivata dal Circolo di cultura omosessuale Mario Mieli che commenta: "In Italia ricomincia a soffiare una preoccupante aria di...