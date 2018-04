Maltempo Usa | nel weekend nuova tempesta invernale su New York 

Stop alla pausa primaverile - torna il Maltempo sulla Penisola : Roma - Il temporaneo promontorio anticiclonico, garante di una Pasquetta soleggiata un po' su tutta l'Italia, nel corso dei prossimi giorni verrà eroso da una nuova perturbazione atlantica che tra martedì e giovedì porterà un nuovo peggioramento sull'Italia. Una nuova circolazione di bassa pressione in approfondimento sulla Gran Bretagna estenderà infatti la sua influenza alla nostra Penisola. Interessate ...

Maltempo Piemonte : neve e rischio valanghe - chiusa la SS659 : Anas rende noto che, a causa delle intense nevicate delle ultime ore e per il rischio valanghe, è stato chiuso provvisoriamente al traffico, in entrambe le direzioni, il tratto della SS659 “di Valle Antigorio e Val Formazza” compreso tra il km 36,200 e il km 41,700, tra le frazioni di Canza e Riale, nel territorio comunale di Formazza, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola. L'articolo Maltempo Piemonte: neve e rischio valanghe, ...

Maltempo a Ragusa a Siracusa : danni per tromba d'aria : La forte ondata di Maltempo stamattina ha provocato danni in provincia di Ragusa e Siracusa. tromba d'aria tra Pachino e Marzamemi.

Maltempo Siracusa : crolla muro - chiuso tratto di strada : Nel Siracusano, a causa del Maltempo, un albero è caduto e un muro perimetrale è crollato in località Spinazza, bloccando il tratto stradale che da Marzamemi conduce alla Sp85 ed alla località San Lorenzo di Noto. Sul posto i carabinieri di Noto, i vigili del fuoco e la polizia municipale. L'articolo Maltempo Siracusa: crolla muro, chiuso tratto di strada sembra essere il primo su Meteo Web.

Pausa del Maltempo - week end per la maggior parte soleggiato - domenica tornano perturbazioni a sud : Roma - L'ostico vortice depressionario, responsabile del maltempo invernale di questi giorni sull'Italia centro meridionale, tra venerdì e soprattutto sabato tenderà lentamente a esaurirsi tra il basso Adriatico e i Balcani. Tuttavia, secondo le ultime emissioni modellistiche pare ormai confermata una nuova perturbazione - in arrivo dal vicino Atlantico - la quale punterà il Mediterraneo occidentale per poi dirigersi ...

Maltempo Usa : il 4° ciclone nor’easter del mese seppellisce sotto la neve New York e Washington D.C. - quasi 50 cm in Pennsylvania [GALLERY] : 1/14 ...

Maltempo - Coldiretti : “Danni a causa della mareggiata al Consorzio di bonifica” : “L’eccezionale mareggiata in corso sulla fascia tirrenica sta producendo ingenti danni alle strutture del Consorzio di Bonifica di Lamezia situate tra le localita’ La Macchia e La Vela nel comune di Nocera Terinese, dove e’ in corso la posa in opera della condotta”. Lo rende noto la Coldiretti precisando che tutta la fascia tirrenica fino a Scalea e’ interessata dalla mareggiata che sta arrecando disagi e ...

Maltempo Usa - tempesta in California : 30mila persone da evacuare : Oltre 30 mila persone hanno ricevuto un ordine di evacuazione obbligatorio nella contea di Santa Barbara, nella California del sud, dove sta per abbattersi una fortissima tempesta, che porterà in sole 36 ore il quantitativo di pioggia solitamente atteso in 8 mesi. I funzionari statali hanno ordinato evacuazioni obbligatorie anche nelle contee di Ventura e Los Angeles, dove la tempesta è attesa tra oggi pomeriggio e domani. Si tratta delle aree ...

Maltempo : chiusa in Campania la ss18 per intensa mareggiata : Anas in una nota comunica che, su disposizione del sindaco di Sapri (Salerno), è provvisoriamente chiuso al traffico un tratto della strada statale 18 ‘Tirrena Inferiore’ in corrispondenza del km 215,000 – Lungomare Italia – nel tratto compreso tra via Verdi e Corso Umberto, nel territorio comunale di Sapri, in provincia di Salerno. L’interdizione si è resa necessaria a causa un’intensa mareggiata che ha trasportato sul ...

Maltempo e neve in Usa - stop molti voli : 11.27 Sono quasi 2300 i voli cancellati da e per New York, Philadelphia e Boston a causa della sferzata di Maltempo che colpirà la costa est statunitense nelle prossime ore con forti venti e neve. Secondo le previsioni,ad essere colpite con più durezza saranno le aree di Washington e New York, dove sono attesi fino a 25 cm. di neve ma anche Boston e Philadelphia. Interessati dal Maltempo 70 milioni di persone.Intanto il sindaco di New ...

Maltempo in arrivo in USA : oltre duemila voli cancellati : A causa dell’imminente ondata di Maltempo che colpirà la costa orientale statunitense nelle prossime ore con forti venti e neve, sono stati cancellati quasi 2300 voli cancellati da e per le città di New York, Philadelphia e Boston. In base alle previsioni le aree maggiormente a rischio sono Washington, Philadelphia, New York e Boston: ben 70 milioni di persone dovrebbero subirne gli effetti. Il sindaco di New York Bill de Blasio ha deciso ...

Maltempo - cede argine di un lago nel Pisano : chiusa la sp 68 : I vigili del fuoco del distaccamento di Saline di Volterra e della sede centrale di Pisa sono intevenuti oggi a Montecatini Valdicecina, nel Pisano, nella zona del lago di Scandri, per il cedimento di circa 10 metri di argine dell’invaso. Secondo quanto spiegato, a titolo precauzionale è stata interrotto il transito sulla strada provinciale 68 tra Ponteginori e Casino di terra che si trova nella parte sottostante il lago. Al lavoro due ...

Maltempo - esonda un fosso : chiusa la strada nella periferia di Roma : chiusa una strada alla periferia di Roma dopo l’esondazione di un fosso a causa della pioggia forte. Secondo quanto si è appreso dalla polizia locale via Laerte, in zona Torre Maura, è chiusa nel tratto via delle Amazzoni e via Esperide perché completamente allagata a causa dell’acqua che e’ straripata dal fosso che costeggia la strada. Chiuso anche un tratto di via Malafede per un dissesto del manto stradale. L'articolo ...

Parigi - Torre Eiffel chiude per alcune ore a causa del Maltempo - : L'opera architettonica più famosa della capitale francese è stata interdetta al pubblico per freddo e neve