Maltempo | eccezionale grandinata record in Friuli

Maltempo Venezia - acqua alta eccezionale : previsti 120 cm alle 23.30 : E’ prevista per questa sera a Venezia l’arrivo della più alta marea dell’ultimo periodo. Dopo i valori tra i 100 e 115cm, alle 23.30 di oggi il centro previsioni e segnalazioni maree della protezione civile ritiene che il livello possa giungere a 120cm, allagando quasi un terzo della città. Veritas fa sapere che qualora il valore rilevato fosse superiore, alcune passerelle potrebbero essere tolte per evitare il pericolo di ...

Maltempo Rimini : il bilancio di 2 giorni di pioggia eccezionale - ora scatta il piano neve e la rete di assistenza per i senza dimora : Solo dopo la mezzanotte di venerdì ha cessato di cadere la pioggia che ininterrottamente, per due giorni, ha colpito la fascia collinare e costiera del territorio riminese. Una massa d’acqua –150 mm di pioggia hanno registrato i pluviometri del capoluogo – che si è andata ad aggiungere al rapido scioglimento della neve caduta in montagna, andando a ingrossare enormemente la rete fluviale e quella dei reticolo dei canali e dei fossi in pianura. ...