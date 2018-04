Malori dopo pranzo di Pasqua | i Nas chiudono il ristorante 

meteoweb.eu

: Malori dopo il pranzo di Pasqua: i Nas chiudono ristorante nel chietino - Cityrumors - Cityrumors_it : Malori dopo il pranzo di Pasqua: i Nas chiudono ristorante nel chietino - Cityrumors - primocanale : Malori a scuola dopo la mensa: esami negativi, i genitori insorgono - RiccardoGatti : Credo che in questo momento la presenza di Fentanyl e derivati in droghe che provocano malori e morte sia sottovalu… -

(Di giovedì 5 aprile 2018) Una quindicina di persone scelgono un ristorante del Chietino per ildie il giorno seguente alcune di loro iniziano ad avere forti problemi gastrointestinali, tanto da finire in ospedale. Il fatto viene segnalato ai Carabinieri del Nas di Pescara, i quali, in collaborazione con il personale della Asl, effettuano un’ispezione nel ristorante, riscontrando gravi carenze igienico sanitarie: alla fine e’ scattato il provvedimento di immediata sospensione dell’attivita’. Nel corso del controllo, i carabinieri per la tutela della salute hanno anche eseguito il campionamento di alcuni alimenti per la successiva analisi. In ospedale, invece, e’ stata avviata un’indagine epidemiologica sulle persone che,, hanno fatto ricorso alle cure mediche. L'articolodi: i Nasilsembra essere il ...