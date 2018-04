Malattie renali | 1500 in emodialisi e 700 trapiantati in Calabria

Malattie renali croniche e malattie cardiovascolari - la Campania tra le regioni maggiormente a rischio : Domani e fino a lunedì 26 marzo (dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19) visite mediche gratuite al centro commerciale Ipercoop – Quarto Nuovo. A scendere in campo sono i medici della NephroCare, l’obiettivo è quello di scovare in maniera precoce le malattie renali e cardiovascolari, permettendo a chi ne soffre (spesso in maniera inconsapevole) di iniziare per tempo un adeguato percorso di cura. La decisione di portare avanti questa campagna ...