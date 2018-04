Malattie della pelle | il 57% degli italiani controlla i nei ogni anno

Cervello - l'ultima frontiera della donazione degli organi : quali Malattie si vogliono combattere : Chi di voi donerebbe il proprio Cervello, una volta morti, per aiutare la ricerca sulla demenza? Chi di voi autorizzerebbe il prelievo dell' organo principe dalla vostra testa il giorno dopo la vostra dipartita, firmando il consenso informato nel testamento biologico? E quanti di voi lo regalerebber

Malattie urologiche. Ecco il decalogo della prevenzione Siu : Roma, 13 mar. , askanews, In Italia sono dieci milioni i pazienti alle prese con Malattie urologiche. Eppure ancora oggi si fa poca prevenzione. Visite mediche e di controllo andrebbero fatte sin ...

Salute : l’obesità della madre associata a Malattie croniche nei figli : L’obesità può impattare sull’individuo fin dal suo concepimento: “L’obesità materna costituisce un serio problema che si associa ad esiti avversi sia materni sia perinatali: aumenta, infatti, i tassi di aborto e le complicanze ostetriche e neonatali con conseguente riduzione del tasso di nascita di bambini in buona Salute. Oltre alle conseguenze negative per la madre, l’obesità rappresenta un importante fattore di ...

Dal Dna della giungla la caccia alle Malattie dell’uomo : Dalle ali dei pipistrelli alla resistenza al cancro degli elefanti, il Dna della giungla ha aperto la caccia alle malattie dell’uomo: i tratti genetici ancora inesplorati che rendono unici gli animali hanno portato ad identificare regioni del Dna umano responsabili di alcune malattie. E’ il risultato pubblicato sulla rivista Cell Reports e ottenuto nell’Universita’ per la Salute dello Utah. I ricercatori, guidati da ...

In piazza per le Malattie rare in attesa della IX giornata mondiale di mercoledì : Creare una rete internazionale contribuirà ad arrivare a diagnosi precoci, riducendo il numero di persone in tutto il mondo che devono affrontare la sfida di convivere con una malattia rara non ...

Modena per le Malattie rare : oggi in più di 500 per la quarta edizione della ModenaRun4Rare : Pronti ad assistere camminatori e amanti del nordic walking anche gli istruttori qualificati dell'associazione Mondo Nordic Walking asd e Nordic Walking Live che hanno curato il riscaldamento pre ...

Malattie della pelle e dermatiti : sempre più un problema per i più piccoli : sempre più spesso le Malattie della pelle colpiscono i giovanissimi. L’allarme arriva dai pediatri della Fimp Napoli che stanno vendendo aumentare i casi di esordi precoci in maniera esponenziale. «La dermatologia pediatrica – spiegano – è ormai una vera e propria branca specialistica. Questo perché alcune Malattie cutanee sono proprie dei bambini, ma anche alcune Malattie della pelle si manifestano in età pediatrica. La sfida per il ...

Medicina - Certolizumab pegol : la modifica della scheda tecnica un grande passo avanti per le donne colpite da Malattie infiammatorie croniche : UCB annuncia che l’Agenzia Europea del Farmaco (EMA) ha approvato una modifica della scheda tecnica e del foglio illustrativo di Certolizumab pegol che lo rende il primo anti-TNF che potrebbe essere utilizzato in donne colpite da malattie infiammatorie croniche prima e durante la gravidanza e l’allattamento al seno. «L’approvazione di questa modifica è molto importante per le donne europee che necessitano di opzioni terapeutiche per gestire la ...