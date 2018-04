«Malati di potere | di destra e con un leader assoluto» Lo storico dei 5 Stelle abbandona

vanityfair

: «Malati di potere, di destra e con un leader assoluto». Lo storico del #M5S Aldo Giannuli abbandona i 5 Stelle - fra_oggiano : «Malati di potere, di destra e con un leader assoluto». Lo storico del #M5S Aldo Giannuli abbandona i 5 Stelle - laprovinciame : MUSUMECI sui 'furbetti' del lavoro: In Sicilia ci sono dipendenti della Regione che si sono fatti adottare da anzi… - eccapecca : #Sicilia dipendenti della Regione si sono fatti adottare da anziani malati per potere usufruire dei benefici della… -

(Di giovedì 5 aprile 2018) Uno dei professori più vicini al Movimento 5lascia il Movimento 5. Aldo Giannuli, 66 anni,dell’Università di Milano, amico e consigliere di Gianroberto Casaleggio che ha fatto da consulente ai grillini sulla legge elettorale, annuncia lo strappo mentre ilLuigi Di Maio sale al Quirinale per chiedere l’incarico di governo. Prega tutti di non definirlo più come «vicino ai 5». I motivi? Diversi, ma derivanti da un’unica causa: «Il Movimento si è ammalato di “governismo”. Vuole andare al, a tutti i costi, per il gusto di andare al». Si spieghi meglio, professore. «Il Movimento sta riproducendo in piccolo la storia del Pci. Da partito di alternativa di governo, si è imposto di voler conquistare i palazzi del. E per farlo, sta buttando via pezzi della sua storia e della sua identità». Per esempio? «La ...