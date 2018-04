Mafia | processo trattativa | il 16 aprile giudici in Camera consiglio

Mafia : processo trattativa - legale De Donno chiede assoluzione per ufficiali Ros : Palermo, 5 apr. (AdnKronos) - "I generali Mario Mori e Antonio Subranni e il colonnello Giuseppe De Donno vanno assolti dai reati loro ascritti perché il fatto non sussiste". Con queste parole l'avvocato Francesco Romito chiude la sua lunga arringa difensiva nel processo sulla trattativa tra Stato e

Trattativa Stato Mafia - “papello non esiste e processo nullo”. Arringa post mortem dell’avvocato di Totò Riina : “Il papello non esiste”, “Questo processo è nullo”, “Anche da morto Totò Riina tocca fare da parafulmine”. Messe in fila le parole dell’Arringa del difensore di boss di Corleone, morto il 17 novembre scorso prima della requisitoria, disegnano uno scenario opposto a quello dei pm di Palermo che in più udienze ha chiesto la condanna dei principali imputati. Luca Cianferoni, che difende anche il boss ...

Mafia : legale Riina chiede nullità processo trattativa : Palermo, 29 mar. (AdnKronos) - L'assoluzione del boss mafioso Totò Riina e del boss Leoluca Bagarella "perché il fatto non sussiste" è stato chiesto, al termine della sua arringa difensiva dall'avvocato Luca Cianferoni, legale dei due capiMafia, imputati nel processo sulla trattativa tra Stato e maf

Mafia : legale Riina - processo trattativa condizionato da scelte politiche : Palermo, 29 mar. (AdnKronos) - Il processo sulla trattativa tra Stato e Mafia "è un processo condizionato da scelte culturali e politiche". Con queste parole l'avvocato Luca Cianferoni, legale del boss mafioso Totò Riina, si avvia a concludere la sua arringa difensiva davanti alla Corte d'assise di

Mafia : legale Riina chiede nullità processo trattativa : Palermo, 29 mar. (AdnKronos) – L’assoluzione del boss mafioso Totò Riina e del boss Leoluca Bagarella “perché il fatto non sussiste” è stato chiesto, al termine della sua arringa difensiva dall’avvocato Luca Cianferoni, legale dei due capiMafia, imputati nel processo sulla trattativa tra Stato e Mafia per minaccia a corpo politico dello Stato. Il legale “chiede altresì il dichiararsi la nullità del ...

Mafia : legale Riina - processo trattativa frutto faida tra Servizi segreti : Palermo, 29 mar. (AdnKronos) - Il processo sulla trattativa tra Stato e Mafia, in corso davanti alla Corte d'assise di Palermo "è il frutto della faida tra i Servizi segreti di Sinistra e di Destra. Da un lato Gianni De Gennaro e dall'altro Mario Mori". Così, l'avvocato Luca Cianferoni proseguendo l

Mafia : legale Riina - processo trattativa condizionato da scelte politiche : Palermo, 29 mar. (AdnKronos) – Il processo sulla trattativa tra Stato e Mafia “è un processo condizionato da scelte culturali e politiche”. Con queste parole l’avvocato Luca Cianferoni, legale del boss mafioso Totò Riina, si avvia a concludere la sua arringa difensiva davanti alla Corte d’assise di Palermo per chiedere l’assoluzione del boss morto a novembre e di Leoluca Bagarella, imputati per minaccia a ...

Mafia : legale Riina - processo trattativa è un 'non processo' : Palermo, 29 mar. (AdnKronos) - Il processo sulla trattativa tra Stato e Mafia "è un non processo". Così, l'avvocato Luca Cianferoni, legale del boss mafioso Totò Riina, morto lo scorso novembre, nella sua arringa difensiva al processo che si celebra davanti alla Corte d'assise di Palermo. "Fin dall'

Mafia : processo trattativa - legale Dell'Utri chiede non doversi procedere per ex senatore : Palermo, 23 mar. (AdnKronos) - "Non si può essere giudicati due volte per lo stesso fatto" ecco perché "chiedo una sentenza di non doversi procedere per improcedibilità dell'azione penale di fronte a un altro processo" e "solo in subordine, l'assoluzione perché il fatto non sussiste". E' la richiest

Mafia : legale Dell'Utri - i pm processo trattativa non sanno perdere (2) : (AdnKronos) - "Questo processo costituisce il tentativo di rivincita della Procura di Palermo rispetto a quella assoluzione che fu data in Corte d'appello per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa a carico di Dell'Utri. Ma i pm hanno operato una scelta precisa: non hanno speso una par

Mafia : legale Dell'Utri - i pm processo trattativa non sanno perdere : Palermo, 23 mar. (AdnKronos) - "Non abbiamo mai accettato questo processo, scusate per questa polemica, ma non lo abbiamo mai accettato non solo perché l'accusa è apodittica e la contestazione inconferente, ma perché per gli stessi fatti Marcello Dell'Utri è stato processato e assolto con la formula

Mafia - comincia il processo all’editore Ciancio : comune di Catania e Libera parti civili : No al comitato No Pua, sì al comune di Catania e all’associazione antiMafia Libera. Lo ha deciso la prima sezione penale di Catania ammettendo la costituzione delle parti civili che insieme all’ammissione dei testimoni ha rempito la prima udienza del processo per concorso esterno all’associazione mafiosa all’editore Mario Ciancio Sanfilippo. Il rinvio a giudizio era stato disposto dopo che la Cassazione ha annullato con rinvio il ...

Mafia : legale Mori - processo trattativa è bufala senza prove (2) : (AdnKronos) - E ricorda ancora che l'arresto del boss Totò Riina, avvenuto il 15 gennaio del 1993, "non era frutto di un accordo", "ma era dovuto ai generali Mori e Subranni del Ros. Tanto è vero che Bernardo provenzano e Leoluca Bagarella avrebbero voluto vendicare l'arresto sequestrando e uccidend

Mafia : legale Mori - processo trattativa è bufala senza prove : Palermo, 16 mar. (AdnKronos) - Il processo sulla trattativa tra Stato e Mafia, arrivato alle battute finali "è una bufala senza prove". Così, l'avvocato Basilio Milio, il legale del generale Mario Mori e del generale Antonio Subranni, chiudendo dopo sei udienze la sua arringa difensiva con la richie