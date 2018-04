M5S | il candidato ministro Tridico promuove Industria 4 0

Il M5S precisa : "Di Maio è il nostro unico candidato premier" : "Luigi Di Maio è l'unico candidato premier del MoVimento 5 Stelle con cui intendiamo andare al governo e cambiare il Paese dando finalmente agli italiani le risposte che attendono da trent'anni". È quanto si afferma in un post pubblicato sul Blog delle stelle Le ricostruzioni riportate oggi sul quotidiano La Stampa sono prive di fondamento e le dichiarazioni attribuite a Massimo Bugani totalmente ...

M5S : 'Di Maio è l'unico candidato premier'. Salvini apre a reddito cittadinanza 'ma solo se a termine' : Torna a intervenire sul governo il leader del Carroccio, Matteo Salvini . "Con Di Maio ci sentiamo dopo Pasqua" ha fatto sapere. "Con i 5 stelle - ha evidenziato - stiamo ragionando, se poi questo ...

M5S : "Di Maio unico candidato premier" : 16.22 "Luigi Di Maio è l'unico candidato premier del Movimento 5 Stelle con cui intendiamo andare al governo e cambiare il Paese dando finalmente agli italiani le risposte che attendono da trent'anni". E' quanto torna a puntualizzare il M5S in un post sul blog. "In campagna elettorale il M5S si è presentato con un programma e un candidato premier votato dal 32% degli elettori,11 milioni di italiani. Questa volontà popolare non siamo disposti a ...

Governo - scontro su vicepresidenze Salvini : a Di Maio mancano 90 voti Il candidato premier M5S : a lui ne bastano 50 del Pd? Auguri : 'Ma da solo Di Maio dove va...Voglio vederlo trovare 90 voti in giro, che dalla sera alla mattina si convincono. E poi 50 voti sono molti meno di 90'. Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini ...

Camera - Fico da escluso a candidato presidente. Abbracci e strette di mano dopo l’accordo M5S-centrodestra : Tutto in poche ore. Da bocciato ed escluso dalla corsa alla presidenza di Montecitorio nella tarda serata di venerdì, dopo la scelta del M5s di puntare su Riccardo Fraccaro, alla nuova investitura prima della quarta tornata di voto alla Camera.Roberto Fico è di nuovo il nome su cui punteranno i pentastellati per la successione a Laura Boldrini per la terza carica dello Stato, dopo l’accordo ritrovato con il centrodestra (Casellati al ...

Chi è Fico - candidato del M5S alla presidenza della Camera : Roberto Fico, classe 1974, è il candidato del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Camera. Nato a Napoli, Fico è laureato in Scienze della comunicazione all'Università degli Studi di Trieste con indirizzo alle comunicazioni di massa. Dopo l'Erasmus a Helsinki, ha completato il percorso di studi con un master in Knowledge management al Politecnico di Milano.Pentastellato della prima ora, nel 2005 è tra i fondatori ...

Fico candidato M5S alla Camera - l'abbraccio con Di Maio : Agenzia Vista, Roma, 24 marzo 2018 Fico candidato M5s alla Camera, l'abbraccio con Di Maio Il Movimento 5 Stelle ha ufficializzato la candidatura di Roberto Fico alla presidenza della Camera / DA ...