M5S e Lega continuano a crescere | Pd e Forza Italia crollano nei sondaggi

Giro di consultazioni per Mattarella. Oggi al Colle salgono FI - Lega - Pd e M5S : Oggi giornata clou per la politica con il secondo Giro delle consultazioni per il Capo dello Stato Mattarella. Ieri Mattarella ha ricevuto al Colle i presidenti di Camera e Senato, Fico e Casellati e il Presidente Emerito ...

Consultazioni Mattarella - grandi partiti al Quirinale/ Diretta streaming video : Pd - FI - Lega - M5S per Governo : Consultazioni, secondo giorno al Quirinale da Mattarella: i grandi partiti verso il Governo, Diretta streaming video. Trame e scenari: al Colle Pd, Forza Italia, Lega Salvini e M5s-Di Maio(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 09:58:00 GMT)

Consultazioni governo - diretta – Da Mattarella Pd - Forza Italia - Lega e M5S. Salvini : “Se nessuno si muove - si va al voto” : E’ il secondo giorno di Consultazioni al Quirinale. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà le deLegazioni dei gruppi parlamentari più numerosi: alle 10 il Pd, alle 11 Forza Italia, alle 12 la Lega e alle 16,30 il M5s. La situazione è ancora di totale stallo. Il nuovo tentativo del capo politico dei Cinquestelle Luigi Di Maio di lanciare un “contratto alla tedesca”, sui temi, per un’alleanza di governo ...

Giornata di consultazioni : oggi tocca a Pd - Lega - Forza Italia e M5S : Giornata importante per le consultazioni del Colle, per trovare una maggioranza di governo. oggi tocca al Pd "fare visita" al presidente Mattarella, poi sarà il turno di Forza Italia e in seguito alla ...

LETTERA/ Lega e M5S - la tentazione di mettere in soffitta libertà e sacrificio : Che cosa ci fa capire il voto massiccio al Movimento 5 Stelle e alla Lega di quello che Leopardi definiva il "Misterio eterno dell'esser nostro"? LETTERA di FEDERICO PICHETTO(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 08:00:00 GMT)CHIESA E POLITICA/ La nuova battaglia di Lepanto che attende i cattolici, di F. PichettoDIO E' GIOVANE/ Papa Francesco, quello tra adulti e ragazzi è un dialogo di cuori, di F. Pichetto

Pensioni : feeling M5S-Lega su Fornero ma difficoltà sul governo - le novità Video : Resta la sintonia sulla riforma #Pensioni ma ancora sembra lontana l’ipotesi di un’intesa di governo tra la Lega di Matteo Salvini e il Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio. Le diverse proposte uguali su previdenza, scuola, lavoro, fisco avevano subito fatto pensare a un possibile accordo di governo tra il Carroccio e i pentastellati in un clima di collaborazione responsabilita' istituzionale come quello registrato per le elezioni dei presidenti ...

M5S domani al Colle - Di Maio insiste su 'contratto' con Lega-Pd : Roma, 4 apr. , askanews, Con la proposta del contratto scritto per il governo i capigruppo 5 stelle Giulia Grillo e Danilo Toninelli si presenteranno domani alle consultazioni al Quirinale con il ...

Consultazioni Mattarella - Grasso "sì M5S - no Lega"/ Meloni - "Governo Centrodestra - nuova Legge elettorale" : Consultazioni Quirinale da Mattarella: Grasso 'sì a M5s, no alla Lega'. Meloni, 'Centrodestra compatto con Salvini, no veti Di Maio'. Streaming video.

Consultazioni : la trattativa sottotraccia tra Lega e M5S : Litigano in pubblico, ma poi si spartiscono le poltrone, la linea del Pd infuriato per il replay dell'esclusione; e si pensa già al secondo giro -

Consultazioni Mattarella - Grasso “sì M5S - no Lega”/ Meloni - “Governo Centrodestra - nuova Legge elettorale” : Consultazioni al Quirinale, Mattarella e il rebus Governo: diretta streaming video e calendario incontri oggi e domani. Di Maio e Salvini tra intese e veti: tutti gli aggiornamenti(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 20:10:00 GMT)

Ettore Rosato - la previsione sul governo Lega-M5S : 'Tireranno in mezzo anche Berlusconi' : Alla vigilia della consultazioni al Quirinale tra Sergio Mattarella e i partiti principali, si rincorrono sempre più insistenti le voci su presunti accordi tra Lega e Movimento cinque stelle per la ...

Sondaggi Politici/ Governo o nuove Elezioni? M5S al 33% - Lega supera il Pd : crollo Berlusconi : Sondaggi Politici Elettorali, verso il Governo M5s-Lega: i punti del programma da "tagliare" per l'accordo Salvini-Di Maio. Cosa preferiscono gli italiani per il prossimo esecutivo?(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 18:25:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ L'appello di Damiano al Pd per contrastare Lega e M5S (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. L'appello di Damiano al Pd per contrastare Lega e M5s. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 4 aprile(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 17:59:00 GMT)

Sondaggi : 46% elettori M5S sceglie Lega : ANSA, - ROMA, 4 APR - Il 46% degli elettori di M5s preferirebbe un governo del Movimento con la sola Lega, il 27% tornare alle urne, meglio se con una nuova legge elettorale, e solo il 18% guarda con ...