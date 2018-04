Lula verso il carcere | respinto il ricorso in Brasile

Lula condannato anche in appello - verso l'ineleggibilità : L'ex presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva è stato condannato dalla Corte di appello di Porto Alegre: due giudici su tre hanno infatti votato a favore della condanna. La pena non è stata ancora decisa.La sentenza di condanna potrebbe escludere Lula dalle elezioni presidenziali del prossimo ottobre, per le quali risulta in testa in tutti i sondaggi.I giudici Joao Pedro Gebran Neto e Leandro Paulsen, presidente della Corte ...