Luis Fonsi | “Despacito” è il primo videoclip a raggiungere i 5 MILIARDI di view su YouTube

news.mtv

: Pasito a pasito, suave suavecito... Un altro record per 'Despacito' di Luis Fonsi: oltre 5 miliardi di visualizzazi… - vh1italia : Pasito a pasito, suave suavecito... Un altro record per 'Despacito' di Luis Fonsi: oltre 5 miliardi di visualizzazi… - ida_tammaro : RT @mtvitalia: Il tempo passa ma #Despacito continua a infrangere record su record ? - mtvitalia : Il tempo passa ma #Despacito continua a infrangere record su record ? -

(Di giovedì 5 aprile 2018) Passano i mesi e le stagioni, mae Daddy Yankee con la loro “Despacito” continuano a infrangere record su record. arc id=”88c68708-d996-11e6-bffd-a4badb20dab5″ Con l’ultimo in ordine di tempo hanno addirittura superato se stessi: dopo aver raggiunto i 4, ora “Despacito” ha superato i 5di visualizzazioni su. Si tratta di una cifra da capogiro: è la prima volta che un video musicale la raggiunge! via GIPHY Questa cifra ti sembrerà ancora più incredibile se pensi che la popolazione mondiale è di 7di persone! “Despacito” rimane inoltre la canzone più ascoltata della storia in streaming. via GIPHY In caso volessi ascoltare una versione alternativa del tormentone di, cliccando qui sarai accontentato: eccoti servito “Despacito” suonata con delle calcolatrici! ph: ...