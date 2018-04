Luis Fonsi : “Despacito” è il primo videoclip a raggiungere i 5 MILIARDI di view su YouTube : Passano i mesi e le stagioni, ma Luis Fonsi e Daddy Yankee con la loro “Despacito” continuano a infrangere record su record. [arc id=”88c68708-d996-11e6-bffd-a4badb20dab5″] Con l’ultimo in ordine di tempo hanno addirittura superato se stessi: dopo aver raggiunto i 4 MILIARDI , ora “Despacito” ha superato i 5 MILIARDI di visualizzazioni su YouTube . Si tratta di una cifra da capogiro: è la prima volta che ...

Luis Fonsi e Demi Lovato : il loro singolo "Echame La Culpa" è disco di PLATINO in Italia! : Il successo di "Echame La Culpa" di Luis Fonsi e Demi Lovato è inarrestabile. [arc id="c2ed6642-cdb8-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Il singolo – a qualche settimana dalla sua uscita – ha conquistato un importante riconoscimento qui in Italia: è stato certificato disco di PLATINO! La canzone, inoltre, ha già totalizzato 206 milioni di stream su Spotify, mentre il video ufficiale ha superato le 761 milioni di view su ...