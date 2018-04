Luigi Di Maio | il retroscena di Travaglio che lo sputtana | ' Perché ha fatto quei nomi nel

Luigi Di Maio - la profezia di Marcello Veneziani sul governo grillino : A uno scenario del tutto inedito per l'Italia come un governo guidato dal Movimento Cinque stelle ognuno si prepara come può. Un intellettuale come Marcello Veneziani per esempio si esercita nella ...

Silvio Berlusconi risponde a tono al veto imposto da Luigi Di Maio : "Al Colle ribadiremo la nostra totale incompatibilità con il Movimento 5 Stelle" : Se vogliono la guerra, allora guerra sia. Riunito a Palazzo Grazioli lo stato maggiore di Forza Italia in vista dell'appuntamento di domattina al Quirinale per le consultazioni, Silvio Berlusconi decide di rispondere a tono al veto imposto da Luigi Di Maio sulla sua persona. "Andremo al Colle a ribadire la nostra totale incompatibilità con il Movimento 5 Stelle", dice il leader di fronte ai fedelissimi.Una linea di fermezza, sostenuta da ...

Alessandra Ghisleri - il sondaggio : 'C'è il sorpasso di Matteo Salvini su Luigi Di Maio' : Tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini chi vogliono gli italiani? 'Rispetto a un mese fa, sono cresciuti notevolmente e si muovono appaiati'. Alessandra Ghisleri, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira ...

Luigi Di Maio - la profezia di Feltri sulle consultazioni : 'Pendiamo dalle labbra di un ragazzino - non ne usciremo vivi' : Dopo i primi colloqui con Sergio Mattarella per le consultazioni al Quirinale, quel che accadrà in vista della formazione del governo resta ancora una grande incognita. Nulla si smuove ancora dalla ...

Augusto Minzolini - il retroscena : 'Davide Casaleggio vuole un premier condiviso - non Luigi Di Maio' : Luigi Di Maio vuole fare il premier. A tutti i costi: 'O io o nessuno', questo il succo del suo pensiero. E non è neppure l'unica condizione posta dal grillino, espressione di quel M5s arrivato dietro ...

Alessandro Sallusti contro Luigi Di Maio : 'Non è ancora reato dirlo - ma vaffa...' : ... tendo ad escluderlo, ma in politica mai dire mai, non avrà mai la nostra, di testa, non il rispetto che si deve comunque a un leader, non il minimo consenso alla sua azione politica'. Sallusti ...

Enrico Mentana : 'La politica surreale' - come demolisce Silvio Berlusconi e Luigi Di Maio con una frase : Enrico Mentana, nel giorno del via alle Consultazioni che si preannunciano lunghissime, fa su Facebook una sintesi politica più efficace di mille maratone tv. 'A volte la politica è surreale. È surreale che faccia notizia il no di Di Maio a un governo con Berlusconi, ma è ancora più surreale che Di Maio l'abbia dovuto annunciare. E più surreale di tutto è che ...

Giorgia Meloni smaschera Luigi Di Maio : 'Perché il taglio dei vitalizi del M5s è un bluff' : 'I vitalizi ? Noi volevamo abolirli quando il Movimento 5 Stelle non era ancora nato. Anzi, mi dispiace che loro si siano tirati indietro, nella scorsa legislatura, quando c'era da sostenere la nostra ...

Antonio Tajani contro Luigi Di Maio : "Antidemocratico - rispetti chi vota Forza Italia" : "Il M5S è sempre più di palazzo e sempre meno contatto con i cittadini. Di Maio fa giochi di palazzo. Dividerci è impossibile, i nostri parlamentari sono stati eletti dalla coalizione, è impossibile separare il centrodestra". Luigi Di Maio nel rifiutare il confronto con Forza Italia e Silvio Berlusconi usa "metodi antidemocratici" e "non mostra rispetto per i quasi 5 milioni di cittadini che li hanno ...

Mara Carfagna contro Luigi Di Maio : 'Il bullo è arrivato secondo alle elezioni e vuole governare. Perché?' : Qualcuno si sta dilettando a fare alta strategia politica anche a costo di trascinare nella Terza Repubblica i metodi polverosi che si usavano nella Prima'.

Luigi Di Maio apre a Lega e Pd : 'Governo con tutti tranne che con Berlusconi' : Luigi Di Maio apre alla Lega e al Pd a una condizione: che Forza Italia resti fuori dai giochi per la formazione del prossimo governo. E' la proposta lanciata dal leader del M5S , durante la ...

Luigi Di Maio - il costituzionalista amico di Roberto Fico lo frena : 'Lui premier? Non per forza' : Che il M5s non sia così compatto come i vertici vogliono farci credere non è certo un mistero. Tra i grillini, una fronda si oppone alla linea aperturista imposta da Luigi Di Maio e dalla Casaleggio ...

Luigi Di Maio - l'incubo per l'Italia : con M5S - Pd e LeU saremo in Venezuela : Nei pentastellati sarebbe il trionfo di Roberto Fico, il francescano presidente della Camera che viene della fine dell' Italia così come Bergoglio dalla fine del mondo, santino vivente dell' ...

Emilio Fede da Massimo Giletti : 'Quando Luigi Di Maio mi mandò un sms per ringraziarmi per Rocco Casalino' : Ciò che non sapevamo su Rocco Casalino , capo della comunicazione del M5s, lo rivela Emilio Fede , tornato in tv a Non è l'arena di Massimo Giletti . L'ex direttore del Tg4 parla di un lapidario sms ...