Loredana Lecciso supera la crisi con Al Bano concentrandosi sul lavoro | debutto a teatro

Loredana Lecciso/ Debutto e nuova vita dopo la rottura con Al Bano : ennesimo 'colpo basso' di Romina Power : Loredana Lecciso a teatro come Maria Maddalena. A Pomeriggio 5 i video del suo debuto, ma Roberto Alessi svela il nuovo colpo basso di Romina Power e Al Bano Carrisi(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 18:52:00 GMT)

Gossip - Loredana Lecciso fa un importante annuncio - ecco cosa ha detto Video : Loredana Lecciso [Video] per il momento a messo da parte la sua vita sentimentale e si sta dedicando anima e corpo al progetto teatrale che avra' inizio tra poche ore. In questi ultimi giorni, la salentina ha postato diverse foto e mini Video sui social che comunicavano la sua nuova avventura lavorativa. E a proposito di questo, ieri la donna ha fatto un importante annuncio. L'ex showgirl pronta al debutto al Teatro Apollo di Lecce Loredana su ...

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio/ Loredana Lecciso complice della crisi? Scoppia il gossip ma... : Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio, la crisi continua ed è profonda. Loredana Lecciso c'entra con la rottura tra i due cantanti? Novella 2000 lancia il gossip(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 17:35:00 GMT)

Loredana Lecciso condurrà un programma a Mediaset? : Loredana Lecciso pronta per una nuova sfida professionale? Un nuovo corteggiatore per Loredana Lecciso? Questa volta però non sarebbe uno spasimante a volere la compagna di Al Bano, ma Mediaset. In base all’indiscrezione lanciata sul settimanale Oggi da Alberto Dandolo infatti, la showgirl sarebbe molto richiesta dal Biscione. Sulle pagine della rivista viene infatti riportato questo gossip: “A Cologno Monzese gira voce che la ...

Loredana Lecciso : "Auguro tutto il bene ad Al Bano - l'affetto tra lui e Romina mi fa tenerezza" : Loredana Lecciso, ospite di Sabato Italiano, su Rai1, è tornata sull'argomento che da settimane campeggia sui salotti televisivi e settimanali gossippari: la situazione venutasi a creare tra lei, Al Bano e Romina Power. Ultimamente è stata scattata e pubblicata una foto dei due cantanti felici e abbracciati in Germania, la reazione della Lecciso è stata piuttosto diplomatica: Al Bano è un uomo di spettacolo, quindi esistono anche delle esigenze ...

Loredana LECCISO/ “Al Bano e Romina felici? Ci sta - gli auguro ogni bene” (Sabato Italiano) : LOREDANA LECCISO a Sabato Italiano: “Al Bano e Romina felici? Almeno hanno smesso di farsi guerra...”. Le ultime notizie sulla saga familiare: parla la showgirl pugliese tra voci e gossip(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 19:23:00 GMT)

Loredana Lecciso/ “Al Bano e Romina felici? Almeno hanno smesso di farsi guerra...” (Sabato Italiano) : Loredana Lecciso a Sabato Italiano: “Al Bano e Romina felici? Almeno hanno smesso di farsi guerra...”. Le ultime notizie sulla saga familiare: parla la showgirl pugliese tra voci e gossip(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 18:05:00 GMT)

AL BANO E ROMINA POWER/ Presto diventeranno nonni : torna il sereno tra l'ex moglie e Loredana Lecciso? : Al BANO Carrisi e ROMINA POWER nonni, Cristel è incinta e aspetta il primo figlio: “E' un maschietto e arriverà a maggio, sarà per lui un nonno magico”, le dichiarazioni del cantante.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 18:27:00 GMT)

”Li avete visti?”. Al Bano e Romina - l’ultimo ‘schiaffo’ a Loredana Lecciso : la foto di coppia spopola in rete : Al Bano e Romina sono tornati nuovamente insieme sul palco per un tour in Germania. E la foto che in queste ore sta circolando sui social è un vero e proprio sfregio a Loredana Lecciso, l’attuale compagna del cantante di Cellino San Marco. La coppia più amata di sempre è in tour in Germania, in quella stessa Germania dove era scoppiato il caso della foto ai mercatini di Natale che tanto aveva fatto infuriare la Lecciso, e sta ...

Al Bano Carrisi e Romina Power fanno uno 'sfregio' a Loredana Lecciso - eccolo Video : La telenovela che ha come protagonisti Al Bano, Romina e Loredana [Video] continua ancora a suscitare interesse da parte dei telespettatori. E mentre la Lecciso rilasciava una clamorosa intervista a Barbara D'Urso, la storica coppia si esibiva in quel di Berlino. E a distanza di qualche mese, i due artisti hanno fatto qualcosa che sicuramente avra' fatto irritare l'ex soubrette salentina. Di cosa si tratta? Nei paragrafi successivi troverete ...

Al Bano Carrisi e Romina Power fanno uno 'sfregio' a Loredana Lecciso - eccolo : La "telenovela" che ha come protagonisti Al Bano, Romina e Loredana continua ancora a suscitare interesse da parte dei telespettatori. E mentre la Lecciso rilasciava una clamorosa intervista a "Barbara D'Urso", la "storica coppia" si esibiva in quel di Berlino. E a distanza di qualche mese, i due artisti hanno fatto qualcosa che sicuramente avrà fatto irritare l'ex soubrette salentina. Di cosa si tratta? Nei paragrafi successivi troverete tutti ...

Loredana Lecciso 'ironizza' sulla forma fisica di Romina : ecco cos'è successo Video : Dopo alcuni mesi di silenzio, Loredana Lecciso [Video] ha deciso di rilasciare un'intervista televisiva alla sua cara amica #Barbara D'Urso. A Domenica Live la salentina è sembrata molto serena e soprattutto emozionata per il suo debutto in teatro con lo spettacolo Le ultime parole di Cristo. Ovviamente la conduttrice ha chiesto alla sua ospite la verita' sul suo rapporto con Al Bano e la rivalita' con #Romina power. L'ex showgirl e l'intervista ...

Loredana Lecciso 'ironizza' sulla forma fisica di Romina : ecco cos'è successo : Dopo alcuni mesi di silenzio, Loredana Lecciso ha deciso di rilasciare un'intervista televisiva alla sua cara amica Barbara D'Urso. A "Domenica Live" la salentina è sembrata molto serena e soprattutto emozionata per il suo debutto in teatro con lo spettacolo "Le ultime parole di Cristo". Ovviamente la conduttrice ha chiesto alla sua ospite la verità sul suo rapporto con Al Bano e la rivalità con Romina Power. L'ex showgirl e l'intervista a ...

Loredana Lecciso lancia una nuova frecciatina alla sua 'rivale' Romina Video : Eccoci con un nuovo appuntamento di gossip che riguarda Loredana e Romina [Video]Power. Tra le due donne, come ben sanno i fans, non scorre buon sangue, soprattutto dopo la rottura tra la Lecciso ed il suo compagno Albano. A quanto pare la bionda ha minaccviato di querelare l'ex moglie del cantante dopo uno strano commento pubblicato su instagram. Scopriamo insieme tutte le novita' e gli ultimi aggiornamenti sul caso. Albano e Loredana in crisi, ...