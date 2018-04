Lombardia | primo giorno di scuola in Consiglio | molti neoeletti | anche Lady Carabina e

Lombardia - Fontana stravince e sfiora il 50 per cento : primo in tutte le province : Una vittoria larga, oltre ogni aspettativa. Il candidato del centro destra Attilio Fontana è il nuovo presidente della Regione Lombardia con il 49,74% dei voti, staccando di 20 punti il...

RISULTATI ELEZIONI REGIONALI Lombardia 2018 IN DIRETTA/ Proiezioni ed Exit poll : Lega primo partito : RISULTATI ELEZIONI REGIONALI LOMBARDIA 2018 , oggi 5 marzo 2018 : Exit poll e voti reali per i candidati alla presidenza della Regione Fontana e Gori, le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 08:41:00 GMT)

Exit poll - Lombardia : Fontana primo com 38%-42% - nel Lazio Nicola Zingaretti è in testa con 30%-34% : Lo spoglio reale inizierà domani alle 14, ma i primi Exit poll danno il candidato governatore del centrodestra vincitore su Giorgio Gori, l'uomo scelto dal centrosinistra, mentre nel Lazio è avanti Zingaretti

Exit poll - Lombardia : Fontana primo com 38%-42% - nel Lazio Nicola Zingaretti è in testa con 30%-34% : Lo spoglio reale inizierà domani alle 14, ma i primi Exit poll danno il candidato governatore del centrodestra vincitore su Giorgio Gori, l'uomo scelto dal centrosinistra, mentre nel Lazio è avanti Zingaretti

Exit poll Lazio : Zingaretti avanti. In Lombardia primo Fontana : Arrivano gli Exit poll anche per le Regionali . In base al I Exit poll Consorzio Opinio Italia per Rai , riproduzione riservata, relativo alle regionali del Lazio e ai voti per i candidati presidenti: ...

Elezioni Lombardia - Fontana avanti di 6 punti su Gori. La Lega primo partito : è al 23 - 3%. I Cinque Stelle si fermano al 18 - 9 : Il centrodestra viaggia verso la riconferma alla guida della Regione Lombardia. La rinuncia di Roberto Maroni non ha provocato scossoni nelle scelte degli elettori. Attilio Fontana, scelto per sostituire il governatore uscente, è dato al 41 per cento, in vantaggio di 6 punti su Giorgio Gori. Una distanza di “sicurezza” che – stando all’ultimo sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera – il centrosinistra non ...