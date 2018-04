Lo sfogo di Rita Dalla Chiesa | Mia figlia cresciuta da Fabrizio Silenzio!

Detenuto muore in carcere a Salerno - lo sfogo della figlia : 'Vogliamo la verità' : Approfondimenti Detenuto muore nel carcere di Salerno: aperta un'inchiesta 1 aprile 2018 E' uno sfogo amaro quello di Imma Bruno , la figlia di Aniello Bruno , il Detenuto morto, nella notte della ...

Rita Dalla Chiesa - lo sfogo nella notte : "Non riesco a dormire" : "Non riesco a dormire. Ma non scrivo niente, perché dovrei scrivere il tutto. E il tutto, stanotte, preferisco, tenermelo dentro". Così nel pieno della notte, intorno alle 4,

“Ecco che donna è”. Tutti contro Lady Tata. La saga tra Anna Tatangelo e i figli di Gigi D’Alessio non ha fine. Dopo lo sfogo di Ilaria - arrivano le parole di Claudio : “Mio padre non lo merita” : Da quando Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono lasciati è caduta un ombra di mistero sulla fine di quella che pareva essere una relazione molto solida, anche dal punto di vista professionale. In particolare la cantante di Sora non si era mai pronunciata in merito, poi ha deciso di farlo e apriti cielo, le sono piovuto addossi strali da ogni parte. Anna ha detto poche parole, ha dato le sue motivazioni. Un rapporto che per lei era ...

“Giorgio Manetti non ha detto la verità”. Ora Anna Tedesco confessa tutto. Ha lasciato il trono over - quindi lo sfogo e i retroscena sempre taciuti in puntata. E no - il Gabbiano non ne esce bene… : Il trono over perde pezzi: Anna Tedesco, una delle protagoniste degli ultimi anni, ha deciso di abbandonare definitivamente il programma di Maria De Filippi. In effetti gli ultimi tempi sono stati duri per la dama umbra. Senza tregua, perché accusata di continuo dai suoi stessi pretendenti, dagli opinionisti e pure da persone esterne a Uomini e Donne di avere una frequentazione per Giorgio Manetti- Stanca di difendersi, Anna ha mollato la ...

Ludovica Valli e Mattia Briga si sono lasciati?/ Lo sfogo del rapper allarma i fan ma la verità è un'altra! : Ludovica Valli e Mattia Briga si sono lasciati? Il rapper posta su Instagram una frase che allarma i fan, ma l'ex tronista di Uomini e Donne chiarisce tutto(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 18:50:00 GMT)