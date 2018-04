LIVE – Pallanuoto | Europa Cup 2018 | Italia-Spagna Il Settebello vuole partire forte

Pallanuoto femminile - Il finale di stagione ci regalerà il ritorno ad alti LIVElli di Izabella Chiappini? La spalla continua a dare problemi : Izabella Chiappini, dopo le Olimpiadi di Rio 2016 giocate con la nazionale brasiliana di Pallanuoto ha optato per la cittadinanza italiana, e, pur divenendo convocabile con il Setterosa soltanto al termine del consueto anno internazionale di inattività (13 ottobre 2017), ha iniziato a prendere parte ai collegiali della nazionale italiana sin dall’ottobre dell’anno precedente. Arrivata in Italia al Messina, è poi passata ...

LIVE Pallanuoto femminile - Italia-Olanda Europa Cup in DIRETTA : il Setterosa si gioca l’accesso in semifinale! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, sfida dei quarti di finale dell’Europa Cup di Pallanuoto femminile 2018. Le azzurre vanno a caccia della semifinale, puntano ovviamente al risultato grosso in questa nuova competizione a LIVEllo continentale, che vede ovviamente al via tutte le migliori nazionali a LIVEllo europeo. Vincere oggi significherebbe affrontare sabato alle 18.45 nel penultimo atto la Grecia. ...

LIVE – Pallanuoto - Europa Cup 2018 : Italia-Russia 0-0 in DIRETTA. Il Settebello vuol chiudere in bellezza : Buonasera e benvenuti alla diretta LIVE testuale integrale della terza ed ultima sfida di Europa Cup di Pallanuoto: oggi, a Palermo, il Settebello affronterà la Russia per chiudere al meglio la competizione, con l’obiettivo sicuramente di raggiungere le tre vittorie in altrettante partite. Il pass per le Finali della manifestazione è già arrivato matematicamente per la banda guidata da Sandro Campagna che ieri si è imposta sul Montenegro. ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : Italia-Russia. Programma - orari e tv. Come seguirla in Diretta LIVE : Programma Domenica 18 febbraio, ore 19.30 Italia " Russia Diretta streaming su Waterpolo Channel Diretta Live testuale integrale su OA Sport

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : Italia-Russia. Programma - orari e tv. Come seguirla in Diretta LIVE : Con la sfida di ieri, vinta dal Settebello per 9-5 contro il Montenegro, si è felicemente conclusa la rincorsa dell’Italia verso la qualificazione alla Final Eight dell’Europa Cup di Pallanuoto maschile. Nel raggruppamento di Palermo, assieme agli azzurri, oltre ai balcanici, anche Germania e Russia. Le prime due passavano infatti alla fase finale: oggi la terza ed ininfluente sfida contro la Russia, che ieri ha pareggiato per 11-11 contro la ...

LIVE Europa Cup Pallanuoto - Italia-Montenegro in DIRETTA : 9-5. Il Settebello si qualifica alla Final Eight! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della seconda sfida di Europa Cup di Pallanuoto: oggi, a Palermo, il Settebello, nella quarta delle sei partite che animeranno il weekend siciliano, incontra il Montenegro. Sarà fondamentale vincere per riuscire a fare un passo deciso verso la qualificazione. Dal girone degli azzurri, del quale fanno parte anche Russia e Germania (che oggi si scontreranno alle 17.00), passeranno alla ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : Italia-Montenegro. Programma - orari e tv. Come seguirla in Diretta LIVE : Programma Sabato 17 febbraio, ore 20.00 Italia " Montenegro Diretta streaming su Waterpolo Channel Diretta Live testuale integrale su OA Sport

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : Italia-Montenegro. Programma - orari e tv. Come seguirla in Diretta LIVE : Con la prima sfida di ieri, comodamente vinta dal Settebello per 16-4 contro la Germania, è partita la rincorsa dell’Italia verso la qualificazione alla Final Eight dell’Europa Cup di Pallanuoto maschile. Nel raggruppamento di Palermo, assieme agli azzurri, oltre ai tedeschi, anche Montenegro e Russia. Le prime due passeranno alla fase finale: oggi la seconda sfida contro il Montenegro, vittorioso di misura, per 9-8, con la Russia. ...

LIVE Europa Cup Pallanuoto - Italia-Germania in DIRETTA : 16-4. Primo impegno vincente per il Settebello - Bodegas ed Echenique sugli scudi : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della prima sfida di Europa Cup di Pallanuoto: oggi, a Palermo, il Settebello, nella prima delle tre sfide che animeranno il weekend siciliano, incontra la Germania. Sarà fondamentale partire con il piede giusto per compiere il Primo passo verso la qualificazione. Dal girone degli azzurri, del quale fanno parte anche Russia e Montenegro (che oggi si scontreranno alle 18.00), passeranno ...

