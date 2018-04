LIVE Lazio-Salisburgo | risultato in tempo reale e cronaca in diretta | le formazioni

LIVE Pagelle Lazio-Salisburgo - Europa League 2018 in DIRETTA : sfida delicata verso le semifinali : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Lazio-Salisburgo, andata dei quarti di finale di Europa League. All’Olimpico la squadra di Simone Inzaghi cerca una vittoria per avvicinare la qualificazione alle semifinali, ma se la vedrà contro una delle grandi sorprese della manifestazione. I Campioni d’Austria, infatti, sono stati capaci di eliminare il Borussia Dortmund nel turno precedente, vincendo anche in Germania. La ...

LIVE Lazio-Salisburgo - Quarti Europa League 2018 in DIRETTA : il risultato e gli aggiornamenti in tempo reale : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Lazio-Salisburgo, match d’andata dei Quarti di finale di Europa League allo stadio Olimpico di Roma. La formazione di Simone Inzaghi è l’ultima italiana in corsa per il successo finale. Fino ad ora, il percorso in Europa dell’Aquila è stato decisamente positivo: prima nel girone di qualificazione davanti al Nizza di Mario Balotelli e vittorie contro Steaua Bucarest e Dinamo Kiev nei sedicesimi ...

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata : tris Inter - "set" Lazio - crollo Cagliari! Diretta gol LIVE score : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, Diretta gol live score della 30^ giornata. In attesa di Juventus Milan, Inter e Lazio si rispondono vincendo, ok anche 'Atalanta sull'Udinese(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 16:49:00 GMT)

Lazio-Benevento 4-2 in diretta : risultato LIVE. Bis di Immobile : Lazio-Benevento 4-2 LIVE 19' e 68' Immobile , L, , 22' Cataldi, 51' Guilherme , B, , 60' Caicedo, 66' de Vrij , L, TABELLINO Lazio , 3-5-1-1, : Strakosha; Bastos , 46' Caicedo, , de Vrij, Felipe; ...

Lazio-Benevento 1-2 in diretta : risultato LIVE. Guilherme la ribalta : Lazio-Benevento 1-2 LIVE 19' Immobile , L, , 22' Cataldi, 52' Guilherme , B, TABELLINO Lazio , 3-5-1-1, : Strakosha; Bastos , 46' Caicedo, , de Vrij, Felipe; Marusic; Parolo, Lucas Leiva; Luis Alberto,...