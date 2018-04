LIVE Lazio-Salisburgo | Quarti Europa League 2018 in DIRETTA | il risultato e gli

oasport

: RT @LazioNews_24: Non sarete allo stadio questa sera? Ecco dove potrete seguire la diretta di #Lazio-#Salisburgo ???? #LazioSalisburgo #Euro… - a1215am : RT @LazioNews_24: Non sarete allo stadio questa sera? Ecco dove potrete seguire la diretta di #Lazio-#Salisburgo ???? #LazioSalisburgo #Euro… - LazioNews_24 : Lazio-Salisburgo, dove seguire diretta TV e Live Streaming: Dove seguire diretta TV e Live… - LazioNews_24 : Non sarete allo stadio questa sera? Ecco dove potrete seguire la diretta di #Lazio-#Salisburgo ???? #LazioSalisburgo… -

(Di giovedì 5 aprile 2018) Buonasera e bentrovati alladi, match d’andata deidi finale diallo stadio Olimpico di Roma. La formazione di Simone Inzaghi è l’ultima italiana in corsa per il successo finale. Fino ad ora, il percorso indell’Aquila è stato decisamente positivo: prima nel girone di qualificazione davanti al Nizza di Mario Balotelli e vittorie contro Steaua Bucarest e Dinamo Kiev nei sedicesimi ed ottavi di finale con l’ultimo successo in trasferta, in Ucraina, degno di nota. Per quanto concerne il club di proprietà Red Bull, si è imposto nel proprio girone davanti al Marsiglia per poi eliminare a sorpresa gli spagnoli della Real Sociedad e sopratutto i tedeschi del Borussia Dortmund, provenienti dalla Champions. Pertanto dei risultati considerevoli che fanno della formazione allenata da Marco Rose una mina vagante. OASport vi ...