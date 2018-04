L’Isola di Boracay nelle Filippine chiusa ai turisti per sei mesi | Troppo

Troppi turisti : chiudono la spiaggia di The Beach e L’Isola di Boracay : L’annuncio è stato quello più temuto, ma già da mesi velato. Maya Bay, la spiaggia di Phi Phi Island diventata celebre per il film «The Beach» con un giovanissimo Leonardo DiCaprio, così come l’isola di Boracay, nelle Filippine, chiudono al pubblico....