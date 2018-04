L' Isola dei Famosi 2018 | le ultime rivelazioni di Eva Henger sul ‘canna-gate’

Isola dei Famosi - il 'tradimento' di Bianca : le accuse di un naufrago Video : La terzultima puntata de L'#Isola dei Famosi ha spezzato definitivamente i precari equilibri tra i naufraghi. Ad accendere gli animi il confronto a distanza tra Franco Terlizzi e #Jonathan. L'ex pugile è stato costretto al ritiro per problemi fisici dopo una settimana di tensioni e polemiche. Ad accendere le polemiche una battuta che il personal trainer avrebbe fatto su Rosa Perrotta ed Elena Morali [Video] in presenza di #Bianca atzei. Il ...

Isola dei Famosi 2018/ Bianca Atzei fuori dalla finale? A rischio dopo il "tradimento" : pubblico furioso : Isola dei Famosi 2018, anticipazioni: finale a rischio per Bianca Atzei? dopo aver nominato l'amico Jonathan Kashanian il pubblico è furioso e la vuole fuori!(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 07:01:00 GMT)

Isola dei famosi - resoconto undicesima puntata Video : L'#Isola dei famosi 2018 ha sancito nella diretta di ieri 3 aprile il nome del suo primo finalista: si tratta di Amaurys Perez che potra' arrivare fino in fondo in questa difficile competizione, evitando per ben due puntate lo scoglio delle nomination. Ma per arrivare a questo verdetto non sono mancati i colpi di scena, con una nuova eliminazione e la scelta dei due concorrenti che rischieranno di uscire a pochi passi dalla conclusione del ...

Pietro Tartaglione : “Come stanno le cose con Cecilia Capriotti”. I due se le erano dette di tutti i colori dopo un caso scoppiato sull’Isola dei Famosi. Neanche a dirlo c’era andata di mezzo Rosa Perrotta… E ora? Il faccia a faccia : Iniziamo subito facendo un passo indietro: a Pietro Tartaglione proprio non era andato giù il gossip sussurrato da Cecilia Capriotti, ovvero che una ragazza fidanzata del cast dell’Isola ci avrebbe provato con Marco Ferri… La Capriotti non ha mai fatto il nome di Rosa Perrotta, ma in molte lo hanno pensato visto che l’ex tronista è l’unica impegnata insieme a Elena Morali, promessa sposa di Scintilla. Pietro – in un’intervista a ...

Isola dei famosi - l'indiscrezione : "Pare che Franco sia tornato perché si è picchiato con Amaurys" : Qual è il vero motivo dietro il ritiro di Franco Terlizzi, l'ex pugile concorrente dell'ultima edizione de L'Isola dei famosi, rientrato in Italia a causa di un ritiro improvviso? Ufficialmente, Terlizzi ha accusato un malore e ha avuto un problema ai bronchi. "Ti sentivi male già da un pochino di tempo, magari anche le continue discussioni hanno contribuito al tuo malessere", ha puntualizzato la conduttrice Alessia Marcuzzi durante ...

Isola dei famosi 2018 : Joathan vs Aztei e Mancini/ "Hai fatto un gesto non bello" - Alessia la giustifica : Isola dei famosi 2018, scoppia la lite tra Bianca Atzei e Jonathan Kashanian dopo la diretta di ieri. Il naufrago si sente tradito dopo aver ricevuto la nomination dall'amica(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 21:13:00 GMT)

Isola dei famosi - il duro attacco di Barbara D’Urso. Ma che succede in Mediaset? Dopo le ostilità di Striscia la Notizia - ora anche Barbarella lancia frecciate alla Marcuzzi e al suo reality. Cosa non va secondo la conduttrice di Pomeriggio 5 : In casa Mediaset qualCosa non va. Dopo gli attacchi di Striscia la Notizia, ora anche Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 si mette ad attaccare l’Isola dei famosi, con quello che è sembrato un vero e proprio “processato”. In particolare, nel corso del suo programma la conduttrice di Canale5 ha commentato così quanto accaduto ieri sera nel reality show con Alessia Marcuzzi e Mara Venier. Riferendosi al duro sfogo di Jonathan contro Alessia ...

Isola dei Famosi 2018 - highlights 11ma puntata/ Franco Terlizzi lite in diretta - lacrime per Elena e Bianca : Isola dei Famosi 2018, highlights undicesima puntata: Franco Terlizzi in studio, lite in diretta e confronti. lacrime per Bianca Atzei, Elena Morali e Nino Formicola.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 19:38:00 GMT)

Isola dei famosi - resoconto undicesima puntata : L'Isola dei famosi 2018 ha sancito nella diretta di ieri 3 aprile il nome del suo primo finalista: si tratta di Amaurys Perez che potrà arrivare fino in fondo in questa difficile competizione, evitando per ben due puntate lo scoglio delle nomination. Ma per arrivare a questo verdetto non sono mancati i colpi di scena, con una nuova eliminazione e la scelta dei due concorrenti che rischieranno di uscire a pochi passi dalla conclusione del reality ...

Alessia Mancini perdona Bianca Atzei per quel gesto all’Isola dei Famosi : Isola dei Famosi: Alessia Mancini stupita dal gesto dell’amica Bianca Atzei Come tutti i telespettatori, anche Alessia Mancini è rimasta sorpresa dall’ultimo gesto di Bianca Atzei all’Isola dei Famosi. La cantante, ex fiamma di Max Biaggi, ha votato come primo finalista del gruppo Nino Formicola. Non ha scelto l’amica che le è stata accanto fin […] L'articolo Alessia Mancini perdona Bianca Atzei per quel gesto ...

Isola dei Famosi 2018 - Mercedesz Henger : "Filippo Nardi ha insultato la nostra famiglia" Lui : "Malinteso" (video) : Qualche tempo fa Mercedesz Henger aveva accusato l'ex naufrago della tredicesima edizione dell'Isola dei Famosi, Filippo Nardi, su una presunta offesa alla famiglia Henger con la frase "Mi farò una famiglia, mi farò la tua sull'Isola". Oggi a Pomeriggio Cinque, Nardi ha voluto chiarire ufficialmente la frase della discordia che ha creato il caos, sostenendo che si è trattato solo di un malinteso:Ieri dietro le quinte del programma ho ...

“Mi aveva ridotto così” - il mostro di Francesca Cipriani va a processo mentre lei è all’Isola dei Famosi. Rispuntano fuori le vecchie foto della violenza subita dalla soubrette. Ricordate chi era stato a ridurla così? Un ex famoso : Francesca Cipriani è impegnata nel reality show L’Isola dei Famosi. Durante la giornata di martedì, però, avrà sicuramente pensato a dove sarebbe dovuta essere: in tribunale, a Rovigo, per testimoniare nel corso del processo per stalking e lesioni istituito a carico dell’ex fidanzato Marco Pavanello, ex corteggiatore di Uomini e Donne. I carabinieri hanno provato a cercare Francesca per consegnarle la notifica prevista per la sua ...

Isola dei famosi - la Cipriani non va al processo per stalking contro l'ex fidanzato : è in Honduras : Doveva presentarsi in tribunale a Rovino Francesca Cipriani , coinvolta nel processo per stalking contro il suo ex fidanzato, il tronista Marco Pavanello . La Cipriani ovviamente in aula non è andata, ...

Isola dei Famosi - Bianca Atzei nomina Jonathan : il giovane reagisce male : Isola dei Famosi: perché Bianca Atzei ha nominato Jonathan? Lui si arrabbia La nomination di Bianca Atzei nei confronti di Jonathan ha stupito tutto il pubblico dell’Isola dei Famosi. E ha mandato su tutte le furie l’ex concorrente del Grande Fratello. Da circa un mese i due sono inseparabili, ma la cantante ha preferito non […] L'articolo Isola dei Famosi, Bianca Atzei nomina Jonathan: il giovane reagisce male proviene da ...