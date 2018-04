L' idea della scissione e la corte a Macron

“Un bagno di dolore”. Elena Santarelli torna a parlare della situazione del figlio - il piccolo Giacomo che lotta contro il cancro. “Non ne avete idea” : Sicuramente un momento molto delicato quello che sta vivendo Elena Santarelli in questi ultimi mesi, con il figlio Giacomo costretto da novembre ad affrontare una terribile battaglia contro un male durissimo da sconfiggere e del quale la stessa showgirl aveva rivelato l’esistenza. Tanti, tantissimi i messaggi che sono arrivati a suo sostegno da quando la moglie di Bernardo Corradi ha scelto di rendere pubblica la notizia, una ...

Un’idea da Malagò - Stefano Domenicali come Ad della Lega di A : Giovanni Malagò starebbe pensando di proporre l'incarico al presidente di Lamborghini, che potrebbe trovare il voto favorevole dei club di Serie A. L'articolo Un’idea da Malagò, Stefano Domenicali come Ad della Lega di A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Icardi - richieste all'Inter fuori budget : invece della fumata nera - l'idea... : Carlo Laudisa, sulla Gazzetta dello Sport, affronta il discorso relativo al rinnovo di Mauro Icardi . 'Ovviamente la qualificazione per la prossima Champions aumenterebbe i ricavi e il relativo ...

Luigi Di Maio - la figuraccia della senatrice Simona Nocerino - eletta con 57 voti : 'È la nostra idea di democrazia' : 'Mi sento emozionata come al primo giorno di scuola', ha subito commentato la neosenatrice del Movimento Cinque Stelle Simona Nocerino , eletta in Lombardia. Tra i primissimi parlamentari grillini a ...

Giornata della Felicità : 10 vacanze ideali per sentirsi felici : Proviamo a chiudere gli occhi e a pensare alla felicità. La maggior parte di noi si proietterà sotto il sole, in riva al mare, o magari sulla cima di una montagna, o ancora, alla scoperta di una grande metropoli in compagnia della propria dolce metà. Insomma, viaggiare ed essere felici sembra andare di pari passo per noi italiani, e a confermarlo arriva il sondaggio realizzato dal portale Lastminute.com: il 67% dei nostri connazionali associa la ...

Lazio - attacco spuntato e Inzaghi a caccia della giusta idea tattica : La creatura di Simone Inzaghi non ne vuole proprio sapere di uscire da questo trend negativo , in campionato, che la sta accompagnando dalla sconfitta esterna contro il Milan. Prima di quella partita ...

morto Stephen Hawking. Addio a un'icona della scienza che ha cambiato la nostra idea dell'Universo : Il suo coraggio e la sua perseveranza, insieme al suo essere brillante e al suo umorismo, hanno ispirato persone in tutto il mondo", hanno scritto Lucy, Robert e Tim, i figli di Hawking, in un ...

Giorgio Manetti parla della sua donna ideale e nega il flirt con Tina : Tina Cipollari non sta insieme a Giorgio: la confessione di Manetti Giorgio Manetti è ancora alla ricerca della sua dolce metà. Il cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne si è lasciato andare ad alcune confessione sulle pagine del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni in uscita oggi. Tina Cipollari e Gemma Galgani sono state al centro della chiacchierata del 60enne toscano che ha sottolineato per l’ennesima volta che tra lui e la bionda ...

“Addio - ci hai fatto divertire per anni”. Lutto nel mondo della tv. Se n’è andato per un arresto cardiaco. È stato il fondatore (e ideatore) di tanti format amatissimi. Una presenza che mancherà a molti : Ha fatto divertire migliaia di persone con la sua musica e il suo immancabile intrattenimento. È Lutto nel mondo delle tv locali per la morte del papà di Musicallegria. Alberto Morelli, volto storico di Telestudio e Telestense e ideatore del seguitissimo programma di intrattenimento dedicato agli spettacoli, è deceduto martedì nella sua abitazione a Rovigo all’età di 73 anni per un arresto cardiaco. Morelli, nella sua carriera di ...

Calciomercato Torino - Belotti via al termine della stagione : la (nuova) pazza idea del Milan : Calciomercato Torino – La stagione fino al momento del Torino può essere considerata deludente, prima l’esonero di Mihajlovic e l’arrivo di Walter Mazzarri, il cambio in panchina aveva portato almeno inizialmente i primi frutti, adesso ancora risultati negativo in particolar modo non è andato giù il ko contro il Verona. A tenere banco è già quindi la prossima stagione, in particolar modo si pensa al mercato. Potrebbero essere ...

Grey's Anatomy? Secondo uno studio ci dà un'idea fasulla della medicina : La scienza miracolosa e rapida dei medical drama ingenera false aspettative. E non ci fa apprezzare gli sforzi , reali, dei medici. I risultati di uno studio americano

Fulco rompe il silenzio sulla fine della storia con la Chiabotto : "Avevo idealizzato quella donna" : A distanza di mesi dalla separazione da Cristina Chiabotto , Fabio Fulco ha rilasciato la prima , dura, intervista per parlare della fine della sua storia d'amore. 'Non c'è davvero nulla o nessuno da ...

