L’ex presidente brasiliano Lula andrà in prigione

Brasile - la Corte ha deciso : per i giudici L’ex presidente Lula deve andare in carcere : Brasile, la Corte ha deciso: per i giudici l’ex presidente Lula deve andare in carcere La decisione del Tribunale Supremo Federale del Brasile che ha respinto la richiesta di habeas corpus presentata dall’ex presidente Lula Da Silva. Migliaia di persone hanno manifestato pro e contro l’ex presidente in tutto il Brasile.Continua a leggere La decisione […]

Francia - media : L’ex presidente Sarkozy rinviato a giudizio per corruzione : Francia, media: l’ex presidente Sarkozy rinviato a giudizio per corruzione Francia, media: l’ex presidente Sarkozy rinviato a giudizio per corruzione Continua a leggere

Stormy Daniels - L’ex pornostar contro Trump/ Presidente “tante fake news..” : l’accusa “minacciata per tacere” : Parla Stormy Daniels, la pornostar che passò una notte con Donald Trump molti anni fa, ma a parte i guai con la moglie non sembra esserci alcun scandalo politico(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 18:33:00 GMT)

Catalogna - L’ex presidente Puigdemont fermato dalla polizia mentre entrava in Germania : L’ex presidente catalano Carles Puigdemont è stato fermato dalla polizia tedesca subito dopo essere entrato in Germania dalla Danimarca. A renderlo noto è l’avvocato dell’ex presidente della Generalitat catalana, via Twitter, precisando che Puigdemont è stato fermato in base all’ordine di arresto europeo emesso dalla magistratura spagnola che lo ha accusato di insurrezione dopo la dichiarazione dell’indipendenza della ...

Giorgio Napolitano apre legislatura/ Senato - assente Salvini al discorso delL’ex presidente : Giorgio Napolitano presidente del Senato "per un giorno": "arbitro" per l'elezione del successore di Grasso. Il primo discorso è una stroncatura al Pd e a Renzi, poi punge anche Lega e M5s(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 12:02:00 GMT)

Finanziamenti dalla Libia - indagato L’ex presidente francese Sarkozy : Finanziamenti dalla Libia, indagato l’ex presidente francese Sarkozy Dopo due giorni di stato di fermo,l’ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato formalmente incriminato per corruzione, Finanziamenti illeciti alla campagna elettorale e occultamento di fondi pubblici libici Continua a leggere

Emiliano (Pd) nomina Di Cagno Abbrescia (Fi) presidente dell’Acquedotto pugliese : da destra a sinistra - tutti contro L’ex pm : Lo scorso dicembre un incontro al teatro Petruzzelli aveva messo fine, tra abbracci e strette di mano, a una guerra durata più di un decennio. Protagonisti i due ex sindaci di Bari: Simeone Di Cagno Abbrescia (Forza Italia) e Michele Emiliano (Pd), attuale governatore di Puglia. L’incontro, al quale fu invitata tutta la stampa locale, pur sembrando bizzarro sembrò concludersi con una foto sulle prime pagine dei giornali. E invece era già ...

Bpvi : primi sequestri di beni alL’ex presidente Gianni Zonin : Vicenza, 21 mar. (AdnKronos) – Un ufficiale giudiziario si è presentato stamattina alla villa di Montebello (Vicenza) dell’ex presidente della Banca Popolare di Vicenza, Gianni Zonin. L’ufficiale giudiziario è arrivato assieme a due avvocati di due associazioni dei risparmiatori, che hanno ottenuto un sequestro conservativo autorizzato dal giudice per l’udienza preliminare di 15,5 milioni di euro la prima associazione, di ...

Francia - L’ex presidente Sarkozy in stato di fermo. L’accusa : “Finanziamenti illeciti dalla Libia” : l’ex presidente della Repubblica francese, Nicolas Sarkozy, è in stato di fermo presso gli uffici della polizia giudiziaria di Nanterre, nelle periferie di Parigi. Lo riporta il quotidiano francese Le Monde. ...