L'ex governatore della Calabria Scopelliti si è costituito in carcere : L'ex governatore della Calabria Scopelliti si è costituito in carcere L'ex presidente della Regione si è presentato questa mattina nel carcere di Arghillà. Ieri è stato condannato dalla Cassazione a 4 anni e 7 mesi di reclusione per la vicenda della parcelle 'pazze' di quando era sindaco di Reggio ...

Scopelliti - l'ex governatore della Calabria si è costituito in carcere : Si è costituito Giuseppe Scopelliti, l'ex governatore della Calabria condannato ieri dalla Cassazione a 4 anni e 7 mesi di reclusione in relazione alla vicenda della parcelle 'pazzè di quando era ...

Scopelliti - l'ex governatore della Calabria si è costituito in carcere : Si è costituito Giuseppe Scopelliti, l'ex governatore della Calabria condannato ieri dalla Cassazione a 4 anni e 7 mesi di reclusione in relazione alla vicenda della parcelle 'pazzè di quando era ...

Giuseppe Scopelliti - ex governatore della Calabria si è costituito dopo sentenza Cassazione : Si è costituito Giuseppe Scopelliti, l’ex governatore della Calabria condannato ieri dalla Cassazione a 4 anni e 7 mesi di reclusione in relazione alla vicenda della parcelle ‘pazze’ di quando era sindaco del comune di Reggio Calabria. Scopelliti si è presentato questa mattina nel carcere di Arghillà di Reggio Calabria. L'articolo Giuseppe Scopelliti, ex governatore della Calabria si è costituito dopo sentenza Cassazione proviene da ...

La Cassazione condanna l’ex governatore della Calabria Scopelliti a 4 anni e 7 mesi : Per la prescrizione dell’accusa di abuso di ufficio, la Cassazione ha ridotto di 5 mesi la condanna all’ex governatore della Calabria Giuseppe Scopelliti che ora dovrà scontare 4 anni e 7 mesi, anziché 5 anni, in relazione al processo per le parcelle “pazze” del comune di Reggio Calabria che lui ha amministrato. Ad avviso della difesa di Scopell...

Giuseppe Scopelliti - Cassazione condanna ex governatore della Calabria a 4 anni e 7 mesi. Ora dovrà costituirsi : La Cassazione mostra i titoli di coda all’ex sindaco di Reggio Calabria e presidente della Regione Giuseppe Scopelliti. Come richiesto stamattina dal pg durante la requisitoria, dopo tre ore di discussione la Suprema Corte ha rigettato il ricorso del politico calabrese e ha confermato la sentenza d’appello del processo sul “Caso Fallara”. Gli ermellini hanno ridotto però di 5 mesi, per la prescrizione del reato di abuso d’ufficio, la condanna a ...

Indonesia - Perry Warjiyo eletto governatore della banca centrale : Il suo compito sarà quello di salvaguardare il cambio della rupia e la stabilità dell'economia ., ha detto il vice presidente dlela commissione finanze del Parlamento, Achmad Hafisz Tohir.

Indonesia - Perry Warjiyo eletto governatore della banca centrale : Il suo compito sarà quello di salvaguardare il cambio della rupia e la stabilità dell'economia ., ha detto il vice presidente dlela commissione finanze del Parlamento, Achmad Hafisz Tohir.

Scafati - Città esclusa dalle aree di crisi della Regione - il Pd attacca il governatore De Luca : Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - Racket ed estorsioni, i D'Alessandro estendono il proprio controllo su Sant'Antonio Abate Pimonte - Auto in fiamme in via Puntone, si segue la pista ...

Il governatore della regione russa di Kemerovo si è dimesso per via del grande incendio in un centro commerciale che ha ucciso oltre 60 persone : Si è dimesso Aman Tuleyev, il governatore della regione di Kemerovo, la città siberiana in cui è avvenuto il grande incendio in un centro commerciale che domenica scorsa ha ucciso almeno 64 persone, tra cui molti bambini. Le dimissioni di Tuleyev, The post Il governatore della regione russa di Kemerovo si è dimesso per via del grande incendio in un centro commerciale che ha ucciso oltre 60 persone appeared first on Il Post.

Russia - incendio mall Siberia : si dimette governatore della regione : Il governatore della regione russa del Kemerovo, Aman Touleiev, si è dimesso, una settimana dopo l'incendio che ha devastato un centro commerciale uccidendo 64 persone. Il governatore, secondo una dichiarazione ufficiale del suo ufficio, "ha consegnato la sua lettera di dimissioni al presidente Vladimir Putin". Touleiev dirigeva questa regione mineraria Siberiana occidentale dal 1997.

L’ex governatore della California Arnold Schwarzenegger ha subito un delicato intervento a cuore aperto : Arnold Schwarzenegger ha subito un delicatissimo e prolungato intervento a cuore aperto: lo riporta l’ANSA, asserendo che l’ex governatore della California era stato ricoverato a Los Angeles per la sostituzione di una valvola cardiaca, operazione che però è fallita ed ha portato i medici alla decisione di un diverso e più complesso intervento chirurgico. Non è la prima volta che il cuore dell’attore austriaco naturalizzato ...

Processo Maroni - il pm : 'Favorì l'amante per il viaggio a Tokyo'. Il governatore uscente della Lombardia : 'Accuse ridicole' : ... società interamente pubblica, 'quindi con soldi nostri', viene portata avanti dall'ex governatore - secondo la tesi accusatoria - attraverso Giacomo Ciriello, capo della segreteria politica di ...

Processo Maroni - l’accusa chiede due anni e sei mesi per l’ex governatore della Lombardia : A due anni e 4 mesi dall’apertura della prima udienza il procuratore aggiunto Eugenio Fusco è riuscito a iniziare la requisitoria nel Processo in cui è imputato l’ex governatore della Lombardia Roberto Maroni e a chiedere una pena. L’accusa ha chiesto due anni e mezzo. L’ex segretario della Lega Nord è a giudizio per le ipotizzate pressioni per far ottenere un contratto di lavoro e un viaggio a Tokyo a sue due ex ...