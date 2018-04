Il candidato dell’opposizione Julius Maada Bio è stato eletto presidente della Sierra Leone : Il candidato dell’opposizione Julius Maada Bio è stato eletto presidente della Sierra Leone, dopo aver vinto il ballottaggio con circa il 52 per cento dei voti. Il candidato del partito di governo, il ministro degli Esteri uscente Samura Kamara, ha ottenuto The post Il candidato dell’opposizione Julius Maada Bio è stato eletto presidente della Sierra Leone appeared first on Il Post.

Chiara Ferragni - Fedez e Leone/ Nuove critiche per la fashion blogger : il gesto che scatena il web : Chiara Ferragni e Fedez ancora nel mirino delle critiche. Dopo le accuse per la sovraesposizione social di Leone Lucia Ferragni, è la nuova auto a sollevare un polverone(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 07:07:00 GMT)

Fedez - le foto di Leone Lucia : il rapper dice la sua : In tutto il mondo è esplosa la gioia, nel momento in cui i due hanno annunciato al mondo la nascita di Leone Lucia. Palloncini, cuori e migliaia di messaggi di auguri ai neo genitori. Il bambino, ...

Chiara Ferragni e Fedez/ Leone sovraesposto sui social? Il rapper attacca : “Giornalisti a caccia di click...” : Chiara Ferragni e Fedez criticati dal web! Il piccolo Leone Lucia Ferragni "troppo social", il rapper sbotta e risponde: "Dibattito inutile, non siamo i primi a farlo"(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 15:39:00 GMT)

Fedez sulle foto di Leone : ‘Un bambino non può scegliere neanche di essere battezzato’ : Fedez non ci sta: a chi lo attacca per la pubblicazione delle immagini del figlio Leone, venuto al mondo il 19 marzo in quel di Los Angeles, il rapper risponde duramente con un flusso di coscienza sulle Instagram Stories. “Mi sveglio questa stamattina e leggo che dovremmo mettere in discussione la nostra capacità genitoriale per aver pubblicato le foto di nostro figlio […] a prescindere dalle posizioni che uno può avere sul pubblicare le ...

Chiara Ferragni e Fedez - le foto di Leone sui social. "Criticate noi? Lo fanno tutti i genitori di oggi" : Fedez e Chiara Ferragni sono senza dubbio una delle coppie più social del momento e non si sono mai nemmeno risparmiati nel pubblicare foto del figlio Leone. Molti hanno attaccato per questo...

Maurizio Costanzo attacca Fedez e Chiara Ferragni per le foto del figlio Leone : Maurizio Costanzo contro Fedez e Chiara Ferragni: “Non danno il buon esempio” Continua la polemica per le foto di Leone, il figlio di Fedez e Chiara Ferragni. Il bambino, nato lo scorso 19 marzo, viene costantemente ripreso sui social network, con foto e video. Una sovraesposizione che ha portato più di qualcuno ad attaccare il […] L'articolo Maurizio Costanzo attacca Fedez e Chiara Ferragni per le foto del figlio Leone ...

Leone - Fedez : “E’ vero - un bambino non può scegliere se essere mostrato sui social. Ma preferiamo farlo io e Chiara e non i paparazzi” : Fedez ha deciso di rompere il silenzio e di dire la sua sulle tante critiche che in questi giorni sono piovute addosso a lui e alla compagna Chiara Ferragni. Il motivo? Secondo alcuni Leone, il loro bebè nato da pochi giorni, sarebbe eccessivamente esposto sui social. “E’ vero, un bambino non può scegliere se essere mostrato sui social o meno, esattamente come non può scegliere se essere battezzato”. “I criteri per ...

Chiara Ferragni e Fedez/ "Preferisco pubblicare una foto di Leone io piuttosto che da un paparazzo" - lo sfogo : Chiara Ferragni e Fedez criticati dal web! Il piccolo Leone Lucia Ferragni "troppo social", il rapper sbotta e risponde: "Dibattito inutile, non siamo i primi a farlo"(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 11:50:00 GMT)

Fedez sbotta : 'Leone troppo social? Non siamo gli unici a farlo' : ... sembra quasi che siamo l'unica famiglia a condividere le foto del proprio figlio, non siamo la prima coppia al mondo a fare questo anche se, a quanto pare, sembra di si', afferma Fedez. Poi spiega ...

Chiara Ferragni e Fedez/ Leone troppo "social" per il web - il rapper sbotta : "Non siamo gli unici a farlo" : Chiara Ferragni e Fedez criticati dal web! Il piccolo Leone Lucia Ferragni "troppo social", il rapper sbotta e risponde: "Dibattito inutile, non siamo i primi a farlo"(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 07:26:00 GMT)

Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 4 aprile 2018 : il Leone deve reagire - settimana importante per il Capricorno : Paolo Fox, Oroscopo Oggi 4 aprile 2018. Previsioni segno per segno: il Leone deve recuperare ardore, per i nati sotto il segno del Capricorno settimana importante(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 07:00:00 GMT)

CHIARA FERRAGNI - FEDEZ E Leone / Il bebè già influencer? Quando per la blogger c'era solo Riccardo Pozzoli : LEONE Lucia, figlio di FEDEZ e CHIARA FERRAGNI, è già una star sui social network. Dalla storia con Riccardo Pozzoli all'arrivo di Leo: com'è cambiata la vita della blogger(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 21:25:00 GMT)

Fedez sbotta : “Ecco perché io e Chiara pubblichiamo le foto di Leone” : Fedez e Chiara Ferragni duramente criticati per aver condiviso le foto del figlio Leone Critiche per Fedez e Chiara Ferragni, dopo che hanno condiviso le foto del figlio Leone. Il rapper non ci sta e decide di sfogarsi attraverso delle Storie su Instagram. Il noto cantante si è mostrato sconvolto di fronte agli ultimi commenti […] L'articolo Fedez sbotta: “Ecco perché io e Chiara pubblichiamo le foto di Leone” proviene da ...