Lele Mora svela i segreti dell’Isola e afferma | “Monte si fa le canne”

Lele Mora a Striscia la Notizia fa rivelazioni scottanti sull'Isola : Durante la puntata di Striscia la Notizia del 5 aprile, Valerio Staffelli è andato a trovare Lele Mora, agente dei vip, che ha scoperto tantissimi personaggi ora famosi del mondo della televisione e che conosce segreti e risvolti del mondo dello spettacolo. Condannato per evasione fiscale e altro Con alle spalle numerose condanne, tra le quali spaccio di cocaina ed anche favoreggiamento alla prostituzione, che lo hanno visto più volte nelle aule ...

SIMONA VENTURA/ Va a condurre Domenica In? Le mosse di Lele Mora... (Sanremo Young) : SIMONA VENTURA sarà il Giudice dei Giudici nella seconda puntata di Sanremo Young in diretta dal palco dell’Ariston. Di nuovo in guerra con Mara Venier?(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 09:12:00 GMT)

Lele Mora propone Simona Ventura a Domenica In e stronca Alessia Marcuzzi all’Isola dei famosi : Lele Mora parla di Festival di Sanremo, Isola dei famosi, Domenica In e Simona Ventura in un’intervista a ECG, il format radiofonico condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus. Ecco cosa ha detto l’agente dei vip. Lele Mora: “Sanremo 2018? C’è poca musica” “Non l’ho guardato, non vedo il Festival. […] L'articolo Lele Mora propone Simona Ventura a Domenica In e stronca Alessia Marcuzzi ...