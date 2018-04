Lele Mora a Striscia la Notizia fa rivelazioni scottanti sull' Isola

Blastingnews

: Lele Mora dà il colpo di grazia all'@IsolaDeiFamosi E affonda la #marcuzzi - tempoweb : Lele Mora dà il colpo di grazia all'@IsolaDeiFamosi E affonda la #marcuzzi - IsaeChia : #StrisciaLaNotizia, #LeleMora rilascia delle scottanti dichiarazioni su ‘#LIsolaDeiFamosi’, sul canna-gate e demoli… - lorimarti11 : @Silgiz91 Ma ancora credete all'isola ma siete dei creduloni stasera Lele Mora ha detto le verità su una trasmissio… -

(Di giovedì 5 aprile 2018) Durante la puntata diladel 5 aprile, Valerio Staffelli è andato a trovare, agente dei vip, che ha scoperto tantissimi personaggi ora famosi del mondo della televisione e che conosce segreti e risvolti del mondo dello spettacolo. Condannato per evasione fiscale e altro Con alle spalle numerose condanne, tra le quali spaccio di cocaina ed anche favoreggiamento alla prostituzione, che lo hanno visto più volte nelle aule di giustizia dal lontano 1989, il noto manager, finisce per essere arrestato per bancarotta fraudolenta nel 2011. Verrà condotto in carcere il 20 di giugno di quell'anno per poi scontare la sua pena presso la comunità Exodus di Don Mazzi. Tornato in libertà,ha ripreso la sua attività, con buona pace dei suoi seguaci, personaggi famosi e non, che si affidano a lui per la gestione della loro carriera. Lui di certo non mente Sicuro di ...