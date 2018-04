Legion 2 | labirinto psicotico o supercazzola multicolore?

wired

(Di giovedì 5 aprile 2018) Uno dei giudizi più diffusi, a commento della prima stagione di, nel momento del suo esordio l’anno scorso, era che non si era mai vista una serie di supereroi così. Perché appunto il protagonista sì era un mutante tratto dalla saga Marvel degli X-Men, David Haller (Dan Stevens), ma la sua storia era raccontata non come una sequela di scene d’azione e missioni da compiere, ma piuttosto come un mix di narrazione introspettiva e sperimentazione ai limiti dell’assurdo. E il primo episodio della seconda stagione, in onda dal 4 aprile su Fox anche in Italia, spinge ancora più in là questi limiti. Noah Hawley, geniale creatore dietro anche l’adattamento seriale del capolavoro filmico dei fratelli Cohen, Fargo, qui insi diverte a sovvertire i canoni delle produzioni supereroistiche ma soprattutto a giocare con le aspettative dei telespettatori. In effetti ...