Legge 104 | la carica dei permessi | +30% in 4 anni

Legge 104 - cos'è e perché se ne sta parlando in queste ore : Che cos’è e cosa prevede la Legge 104? Della norma che disciplina i permessi lavorativi retribuiti si sta parlando molto in queste ore dopo la denuncia pubblica del Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci...

La Sicilia e i furbetti della Legge 104. “Adozioni per andare in pensione” : Che a Palermo il 40 per cento delle assenze dal posto di lavoro si registrino il lunedì, contro il 29 della media nazionale, era già emerso qualche anno fa. Così come sempre Siciliano è il caso più clamoroso di abuso in nome della legge 104, con ben 500 dipendenti finiti sotto inchiesta ad Agrigento per avere usufruito, senza averne diritto, dei be...

Sicilia - Musumeci : “In Regione i dipendenti si fanno adottare da anziani per la Legge 104” : Sicilia, Musumeci: “In Regione i dipendenti si fanno adottare da anziani per la legge 104” Sicilia, Musumeci: “In Regione i dipendenti si fanno adottare da anziani per la legge 104” Continua a leggere

Sicilia : Codacons annuncia esposto contro 'furbetti' Legge 104 : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) - Dopo la denuncia del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci che oggi, in conferenza stampa ha dichiarato che in Sicilia "ci sono dipendenti regionali che si sono fati adottare da anziani malati per potere usufruire dell legge 104", il Codacons annuncia un esp

Legge 104 - scandalo in Sicilia : dipendenti Regione adottati da anziani malati : dipendenti della #Regione Sicilia si sarebbero fatti adottare da anziani malati per poter usufruire dei permessi previsti dalla #Legge 104 per l’assistenza ai familiari disabili. La denuncia viene direttamente dal neo governatore Nello #Musumeci che ha sollevato il velo su quello che sarebbe un vera e propria truffa perpetrata ai danni delle casse regionali e dell’Inps [VIDEO]. Viene così sollevato il velo su una tecnica dei ‘furbetti’ che ...

ESENZIONE CANONE RAI E Legge 104/ Chi ne ha diritto? I tre casi di esonero : LEGGE 104 e CANONE Rai: chi è esente dal pagamento? Ecco chi può usufruire di questo diritto, i requisiti richiesti e i casi in cui si può chiedere il rimborso per CANONE versato.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 18:21:00 GMT)

Legge 104 e Canone Rai/ Chi è esente dal pagamento? Requisiti e richiesta rimborso : Legge 104 e Canone Rai: chi è esente dal pagamento? Ecco chi può usufruire di questo diritto, i Requisiti richiesti e i casi in cui si può chiedere il rimborso per Canone versato.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 16:54:00 GMT)

Sicilia - Musumeci : "Dipendenti adottati da anziani per avere la Legge 104" : La denuncia del governatore: "2.350 regionali beneficiano di permessi". E poi: "2.600 sono dirigenti sindacali e non possono essere distaccati"

Sicilia - Musumeci : “In Regione i dipendenti si fanno adottare da anziani per avere la Legge 104” : Sicilia, Musumeci: “In Regione i dipendenti si fanno adottare da anziani per avere la legge 104” Sicilia, Musumeci: “In Regione i dipendenti si fanno adottare da anziani per avere la legge 104” Continua a leggere

Sicilia - il presidente Musumeci : “Ci sono dipendenti regionali adottati da anziani per beneficiare della Legge 104” : Si sono fatti adottare da anziani malati per poter beneficiare della legge 104, che concede permessi retribuiti a chi assiste familiari con handicap. È quello che hanno fatto alcuni dipendenti della Regione Siciliana. A raccontarlo in conferenza stampa, il governatore dell’isola Nello Musumeci.”È possibile che su 13mila dipendenti, 2.350 usufruiscano della legge 104?”, è la domanda retorica del presidente eletto dalla ...

Sicilia - Musumeci denuncia : dipendenti adottati da anziani malati per usufruire della Legge 104 : In Sicilia dipendenti della Regione si sarebbero fatti adottare da anziani malati per potere beneficiare della legge 104 per l'assistenza. A denunciarlo è proprio il presidente della Regione Siciliana,...

Sicilia - Musumeci : “In Regione i dipendenti si fanno adottare da anziani per avere la Legge 104” : Sicilia, Musumeci: “In Regione i dipendenti si fanno adottare da anziani per avere la legge 104” Sicilia, Musumeci: “In Regione i dipendenti si fanno adottare da anziani per avere la legge 104” Continua a leggere

Sicilia - Musumeci : dipendenti adottati per usufruire della Legge 104 : In Sicilia dipendenti della Regione si sarebbero fatti adottare da anziani malati per potere beneficiare della legge 104 per l'assistenza. A denunciarlo è proprio il presidente della Regione Siciliana,...

Sicilia : Musumeci - per avere la Legge 104 c'è chi si è fatto adottare : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) - "Ci sono dipendenti regionali che si sono fati adottare da anziani malati per potere usufruire dell legge 104 per l'assistenza ai familiari malati". Lo denuncia il Governatore Siciliano Nello Musumeci, incontrando i giornalisti a Palazzo d'Orleans. Musumeci annuncia anc