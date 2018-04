Lega e M5s | pensioni e lavoro | intesa possibile? Salvini e Di Maio minacciati | “Fate la

Consultazioni - Salvini “Governo con M5s”/ Diretta Mattarella attende Di Maio : Berlusconi “sì Lega no grillini” : Consultazioni Quirinale da Mattarella: i grandi partiti verso Governo, Diretta streaming video. Martina, "Pd all'opposizione". Berlusconi, "no con populisti". Salvini, Lega apre a M5s(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 14:50:00 GMT)

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Martina - Consultazioni "Pd all'opposizione - M5s-Lega siano responsabili" : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Consultazioni al Quirinale, Martina "Il Pd resti all'opposizione, no accordi con Lega o M5s, chi ha vinto Elezioni sia ora responsabile"

Scritte contro Lega e M5S : "Fate la fine di Moro" : Inquietanti minacce alla Lega e al Movimento Cinque Stelle spuntano sui muri di Cicerale, in provincia di Salerno. Il clima politico si fa rovente nel Cilento dove è comparsa una scritta inequivocabile: "Salvini e Di Maio, fate [sic] la fine di Moro".Le minacce, comparse sui muri del paese Scritte con la vernice nera, tirano in ballo anche l"ex presidente del consiglio democristiano Aldo Moro a pochi giorni dalle celebrazioni del 40esimo ...

Consultazioni - oggi il giorno clou : Pd - Lega - FI e M5s al Quirinale : Sono entrate nel vivo oggi le Consultazioni per formare il nuovo governo. Questa mattina la prima ad arrivare , a piedi, al Quirinale è stata la deLegazione del Partito democratico guidata dal ...

Martina : no Pd al governo - Lega-M5s si prendano responsabilità : Roma, 5 apr. , askanews, Le scelte fatte da M5s e centrodestra sulle cariche istituzionali 'sono scelte politiche', ed ora quelle forze 'devono dimostrare se sono in grado di avanzare proposte ...

Consultazioni : oggi la seconda giornata<br>PD - Forza Italia - Lega e M5S da Mattarella : 10.35 - La deLegazione del Partito Democratico è entrata a piedi al Quirinale dopo essersi riunita questa mattina al Nazareno. Subito dopo l'incontro con Mattarella, Maurizio Martina ha dichiarato:Il tempo della campagna elettorale è finito, i vincitori del 4 marzo tornino sulla Terra. Noi abbiamo presentato le nostre priorità per il Paese: non ci sono ipotesi di governo che ci riguardino. Nell'elezione dei presidenti delle Camere è emersa una ...

Governo - ripartono le consultazioni Martina : «Noi fuori - Lega e M5S dicano se sono in grado» : Da Mattarella le deLegazioni di Pd, Lega, Forza Italia. Nel pomeriggio il Movimento 5 Stelle. Ma c’è il rischio impasse in attesa delle regionali in Friuli Venezia Giulia

M5S e Lega continuano a crescere - Pd e Forza Italia crollano nei sondaggi : Secondo l'istituto Demopolis, se si tornasse a votare oggi M5S otterrebbe il 35% dei consensi e la Lega il 20%, mentre Pd e Forza Italia risultano ulteriormente indebolite e in calo rispetto al mese scorso.Continua a leggere

Giro di consultazioni per Mattarella. Oggi al Colle salgono FI - Lega - Pd e M5S : Oggi giornata clou per la politica con il secondo Giro delle consultazioni per il Capo dello Stato Mattarella. Ieri Mattarella ha ricevuto al Colle i presidenti di Camera e Senato, Fico e Casellati e il Presidente Emerito ...

Consultazioni Mattarella - grandi partiti al Quirinale/ Diretta streaming video : Pd - FI - Lega - M5s per Governo : Consultazioni, secondo giorno al Quirinale da Mattarella: i grandi partiti verso il Governo, Diretta streaming video. Trame e scenari: al Colle Pd, Forza Italia, Lega Salvini e M5s-Di Maio

Consultazioni governo - diretta – Da Mattarella Pd - Forza Italia - Lega e M5s. Salvini : “Se nessuno si muove - si va al voto” : E’ il secondo giorno di Consultazioni al Quirinale. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà le deLegazioni dei gruppi parlamentari più numerosi: alle 10 il Pd, alle 11 Forza Italia, alle 12 la Lega e alle 16,30 il M5s. La situazione è ancora di totale stallo. Il nuovo tentativo del capo politico dei Cinquestelle Luigi Di Maio di lanciare un “contratto alla tedesca”, sui temi, per un’alleanza di governo ...

Giornata di consultazioni : oggi tocca a Pd - Lega - Forza Italia e M5s : Giornata importante per le consultazioni del Colle, per trovare una maggioranza di governo. oggi tocca al Pd "fare visita" al presidente Mattarella, poi sarà il turno di Forza Italia e in seguito alla ...

LETTERA/ Lega e M5s - la tentazione di mettere in soffitta libertà e sacrificio : Che cosa ci fa capire il voto massiccio al Movimento 5 Stelle e alla Lega di quello che Leopardi definiva il "Misterio eterno dell'esser nostro"?

Pensioni : feeling M5s-Lega su Fornero ma difficoltà sul governo - le novità Video : Resta la sintonia sulla riforma #Pensioni ma ancora sembra lontana l’ipotesi di un’intesa di governo tra la Lega di Matteo Salvini e il Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio. Le diverse proposte uguali su previdenza, scuola, lavoro, fisco avevano subito fatto pensare a un possibile accordo di governo tra il Carroccio e i pentastellati in un clima di collaborazione responsabilita' istituzionale come quello registrato per le elezioni dei presidenti ...