Le rovesciate più belle della storia del calcio : Non serviva la (doppia) prodezza contro la Juventus per pesare la possanza di Cristiano Ronaldo, che da anni è il protagonista del più amletico interrogativo calcistico. Meglio l’asso portoghese o Lionel Messi? Una carriera in prima linea, la loro, scandita dalle puntuali quaranta (almeno) reti stagionali che garantiscono a Real Madrid e Barcellona, non a caso le due squadre più forti d’Europa, quelle che si sono divise le ultime ...