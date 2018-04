Le prime foto del nipote di Maradona | è tutto il nonno

prime foto prototipo Honor 10 : emerso già qualche dettaglio : Non poteva mancare all'appello Honor 10, che dovrebbe essere presentato nel giro di un paio di mesi al massimo, ed offrire così un'altra valida alternativa nelle fila dei device di un certo peso. La sussidiaria Huawei avrebbe in mente di gettare in mischia una versione miniaturizzata di Honor View 10, anch'essa contraddistinta dal notch sulla parte alta del display. iPhone X ha fatto scuola (piaccia oppure no, il trend è questo), come dimostrato ...

Le prime foto di The Originals 5 con Klaus - Caroline e il misterioso Roman : Il 20 aprile si avvicina a grandi passi e The CW, dopo aver pubblicato il primo trailer, ha concesso ai fan le prime foto di The Originals 5. Per fortuna non si tratta di foto "inutili" visto che nei primi due scatti pubblicati da EW, il pubblico avrà modo di conoscere uno dei nuovi protagonisti della stagione (e possibile conferma dello spin off dedicato ad Hope) ma anche di rivedere insieme Klaus e Caroline. A quanto pare quello dei ...

Huawei Y7 prime 2018 è ufficiale : display da 6 pollici HD+ - doppia fotocamera e Android Oreo : Nel giorno della presentazione dei top di gamma P20 e P20 Pro, è ufficiale il nuovo smartphone low cost Huawei Y7 Prime 2018. Si tratta della versione rinnovata di quel Y7 Prime che il produttore cinese aveva lanciato nel mese di maggio dello scorso anno. Scopriamolo insieme. L'articolo Huawei Y7 Prime 2018 è ufficiale: display da 6 pollici HD+, doppia fotocamera e Android Oreo proviene da TuttoAndroid.

prime foto in famiglia di Fedez e Chiara Ferragni con Leone : polemiche sul web per il video dell’allattamento : Arrivano d'oltreoceano le Prime foto in famiglia di Fedez e Chiara Ferragni con Leone: a 5 giorni dal parto, la coppia ha già ripreso la normale vita quotidiana a Los Angeles. I due neo genitori si stanno godendo la nascita di Leone insieme a tutta la famiglia nella propria abitazione a Los Angeles: in vista del parto, infatti, Fedez e Chiara sono stati raggiunti dai rispettivi genitori, e quindi neo nonni di Leone, per trascorrere qualche ...

Arrivano le prime foto sul documentario di Wenders su Papa Francesco : Il film mostra il Papa nel corso dei suoi numerosi viaggi per il mondo, con immagini che lo riprendono mentre parla alle Nazioni Unite, affrontando il Congresso degli Stati Uniti, mentre si unisce al ...

prime foto render OnePlus 6 (video) in rosso - nero e viola : troppo simile all’iPhone X? : Oggi vi presentiamo il OnePlus 6 nelle Prime foto render ma anche in un video nato raccogliendo tutti gli ultimi rumor sul top di gamma del produttore cinese. L'ammiraglia arriverà senz'altro nel secondo trimestre di questo 2018, come ribadito dagli stessi vertici del brand e con ogni probabilità, sarà il mese di giugno quello prescelto per il lancio. Cosa ci aspetta più esattamente? Oramai sembra alquanto certo che il OnePlus 6 avrà un look ...

Le lacrime di Fedez e Chiara Ferragni dopo il parto : le prime foto con Leone in ospedale : Fedez e Chiara Ferragni dopo il parto appaiono sereni e molto innamorati! Nella notte tra il 19 e il 20 marzo è nato a Los Angeles il piccolo Leone Lucia. Sono bastate 24 ore di totale silenzio sui social network per impensierire i fan e i followers della coppia, abituati a condividere tanti momenti della loro giornata su Instagram. Nella tarda mattinata di martedì 20 marzo, il lieto annuncio: Chiara Ferragni ha partorito Leone, con un ...

Fedez e Chiara Ferragni - le prime foto social di Leone : Se prima di diventare genitori i profili social di Chiara Ferragni e Fedez erano un cumulo di foto e stories a ogni ora del giorno e della notte, figuriamoci cosa succederà ora che sono diventati genitori del piccolo Leone, venuto al mondo il 19 marzo in quel di Los Angeles. Un primo assaggio lo stiamo già avendo, perché pur tra allattamenti e riposo dalle fatiche del parto, la fashion blogger e il suo compagno trovano sempre il tempo di ...

Amazon prime foto : come funziona : Ogni minuto, nel mondo, vengono scattate e caricate nel web circa 1800 Foto. Questo dato, per alcuni insignificante, ci dà la dimensione di quanto gli smartphone vengono utilizzati per catturare immagini e condividerle con gli altri utenti in giro per il mondo. A questo successo hanno senza dubbio contribuito le prestazioni Fotografiche, cresciute in maniera esponenziale negli ultimi anni. Non è tutto qui però: il proliferare di servizi per ...

prime foto dal set di Big Little Lies 2 : Renata e Madeline di nuovo in città : I fan le hanno desiderate tanto e alla fine il miracolo è avvenuto e le Prime foto dal set di Big Little Lies 2 lo confermano. La serie ha ottenuto una seconda stagione contro ogni pronostico iniziale e tutto grazie ai fan che lo hanno chiesto in tutti i modi possibili e ai premi che la serie ha portato a casa a conferma che si è fatto un ottimo lavoro. Le Prime foto dal set di Big Little Lies 2 confermano il ritorno di Renata e Madeline in ...

L'Amica Geniale : online le prime foto : I rumors avranno ragione? Ritorniamo, infine, in campo Netflix per annunciare l'arrivo, stavolta imminente e concreto, di un altro atteso remake della piattaforma streaming, ovvero quello di Lost ...

