Le pietre del sole usate dai Vichinghi funzionavano davvero come bussole

Papa Francesco nella domenica delle Palme si rivolge ai giovani : 'Gridate - prima che gridino le pietre ' : 'Cari giovani , sta a voi la decisione', 'se gli altri tacciono, se noi anziani e responsabili, tante volte corrotti, stiamo zitti, se il mondo tace' 'vi domando: voi griderete? Per favore, decidetevi ...

Papa Francesco a pietre lcina. Fedeli in festa - a piedi tra la gente : 'I giovani trovino lavoro qui' : 'Questo umile frate cappuccino - ha detto nel suo discorso nel piazzale antistante l'Aula Liturgica di Piana Romana - ha stupito il mondo con la sua vita tutta dedita alla preghiera e all'ascolto ...

Maltempo : riaperta la strada di Arni dopo la caduta delle pietre : E’ stata riaperta al transito veicolare, in meno di 24 ore, la strada provinciale 10 di Arni dove ieri pomeriggio tra località ‘Tre Fiumi’ e galleria del Cipollaio, c’è stata una caduta massi che ha costretto la Provincia di Lucca a chiuderla. Grazie al lavoro dei tecnici, degli addetti e della Provincia intervenuti subito, è stato possibile bonificare il versante interessato dallo scivolamento di materiale, anche se la ...

Kiev : radicali lanciano pietre contro l'edificio della Cooperazione russo-ucraina - VIDEO - - : Secondo il capo del Centro russo per la scienza e la cultura , RCSC, a Kiev , Konstantin Vorobyov, i radicali hanno causato ingenti danni materiali.

Giappone - improvvisa eruzione del Monte Shirane : investiti da pietre e valanghe - un morto e 10 feriti [VIDEO] : Almeno 10 persone sono rimaste ferite in Giappone a causa dell’improvvisa eruzione del vulcano Monte Shirane: cinque persone sono rimaste gravemente ferite perché colpite dalle pietre lanciate dal vulcano in eruzione, mentre sei militari impegnati in una missione di addestramento sugli sci sono stati travolti da una valanga che sarebbe stata una conseguenza della stessa eruzione. Tra questi una persona ha perso la vita, secondo quanto ...