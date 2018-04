«Le persone al centro E lavori dove vuoi tu»

Il governatore della regione russa di Kemerovo si è dimesso per via del grande incendio in un centro commerciale che ha ucciso oltre 60 persone : Si è dimesso Aman Tuleyev, il governatore della regione di Kemerovo, la città siberiana in cui è avvenuto il grande incendio in un centro commerciale che domenica scorsa ha ucciso almeno 64 persone, tra cui molti bambini. Le dimissioni di Tuleyev, The post Il governatore della regione russa di Kemerovo si è dimesso per via del grande incendio in un centro commerciale che ha ucciso oltre 60 persone appeared first on Il Post.

Minaccia le persone con un coltello nel parcheggio del centro commerciale : Fermato dalla polizia. Nella mattinata di ieri, il personale di polizia di Porto Torres è intervenuto presso il centro commerciale "I Granai", in quanto numerose telefonate, pervenute al 113, ...

Siria - truppe turche nel centro di Afrin : in fuga 200mila persone | : I militari turchi, insieme con i ribelli Siriani alleati, sono entrati nel cuore del capoluogo del cantone curdo nel Nord-Ovest della Siria

People first : persone al centro per la medicina di domani : Nonostante il ruolo sempre più importante della tecnologia, la medicina non deve dimenticare il proprio core business: le persone

People first : persone al centro per la medicina di domani : Per quanto tecnologica, per quanto data driven, la medicina non può dimenticare la necessità di mettere al centro le persone. “Noi cominciamo dall’ascolto del paziente, il primo tema è quello di mantenere la sua percezione di un’esperienza di salute”, ha spiegato al Wired Health Silvia Civardi, general manager di Fresenius Medical Care, realtà che si occupa della gestione di pazienti cronici. “Sappiamo che è meglio ...

C’è stato un crollo in un cantiere nel centro storico di Napoli - quattro persone sono state ferite : Questa mattina c’è stato un crollo in un cantiere nel centro storico di Napoli, in via San Paolo. I quattro operai al lavoro sono rimasti schiacciati dalle macerie ma i Vigili del Fuoco hanno fatto sapere che sono stati messi in The post C’è stato un crollo in un cantiere nel centro storico di Napoli, quattro persone sono state ferite appeared first on Il Post.

25 persone sono morte per un incendio in un centro per tossicodipendenti a Baku - in Azerbaijan : Venticinque persone sono morte per un incendio in un centro per tossicodipendenti a Baku, in Azerbaijan. L’incendio è iniziato intorno alle 6 di mattina ora locale (in Italia erano le 3 di mattino) in un reparto di ricovero per i The post 25 persone sono morte per un incendio in un centro per tossicodipendenti a Baku, in Azerbaijan appeared first on Il Post.

Berlusconi dà il via libera al centrodestra in piazza. Siamo persone leali : Silvio Berlusconi continua la sua frenetica campagna elettorale, concedendosi tre interviste televisive, una radiofonica e una cartacea. Un tour de force mediatico inframmezzato da un incontro con Stefano Parisi con il quale ribadisce la necessità che la Regione Lazio torni a essere guidata dal centrodestra unito e da una apertura all'ipotesi di una manifestazione unitaria del centrodestra per la chiusura della campagna ...

“Qui va a fuoco tutto”. Autobus con 50 persone a bordo va in fiamme. L’incendio si è propagato in mezzo alla strada : paura nel centro abitato : paura per un furioso incendio su un Autobus di linea che ha creato non poca apprensione questa mattina: il rogo si è sviluppato di prima mattina in viale Mediterraneo a Sottomarina (Venezia). Il bus distrutto dal fuoco è quello di linea dell’Azienda di trasporto locale che era partito poco prima e diretto a Venezia con 50 persone a bordo, per lo più pendolari: non c’è nessun ferito. L’autista accortosi del mal funzionamento del ...

Mangia una pizza e si sente male nel parcheggio del centro commerciale - Loredana muore - centinaia di persone sotto choc : Era andata a fare spesa insieme al marito. Un sabato pomeriggio come tanti altri. Gli acquisti al supermercato per riempire la dispensa settimanale, un?occhiata alle vetrine, uno spuntino al...

Mangia una pizza e si sente male nel parcheggio del centro commerciale - Loredana muore davanti a decine di persone sotto choc : Era andata a fare spesa insieme al marito. Un sabato pomeriggio come tanti altri. Gli acquisti al supermercato per riempire la dispensa settimanale, un?occhiata alle vetrine, uno spuntino al...

Terremoto di 7.2 : edifici crollati e fiumi di persone nel panico in strada. “Una scossa fortissima avvertita anche a 500 km di distanza dall’epicentro” : A soli 5 mesi dalla scossa che ha provocato 450 morti, il sud del Paese è stato colpito alle 7.39 di ieri (ora locale, 00.39 in Italia) da un Terremoto di magnitudo 7.2 con epicentro nello Stato di Oaxaca, in Messico. A darne notizia è l’agenzia Dpa, che riporta i dati del Servicio Sismológico Nacional. Scene di panico per le strade delle città vicine all’epicentro e danni materiali ad alcuni edifici, ma finora le autorità non ...

Roma : furti in centro commerciale. Polizia ferma 4 persone : Roma – operavano furti in centro commerciale: fermati 4 Romani Roma – La Polizia di Stato ha fermato una banda composta da 3 uomini e... L'articolo Roma: furti in centro commerciale. Polizia ferma 4 persone su Roma Daily News.

Centro - intensa attività della Polizia Locale : ieri arrestate quattro persone. : ieri giornata intensa per gli agenti della Polizia Locale in diverse aree della città: nel primo pomeriggio, a Piazza Trevi, un venditore abusivo, in stato di ubriachezza, ha reagito al sequestro della merce tentando dapprima la fuga per sottrarsi al fermo. L’uomo, del 1992, è stato comunque fermato per identificazione, sanzionato e denunciato per rifiuto […] L'articolo Centro, intensa attività della Polizia Locale: ieri arrestate ...