Le ginnaste della Polisportiva Diavoli Rossi si qualificano ai campionati italiani

Abusi sulle ginnaste : condanna a 175 anni per l'ex medico della nazionale Usa : L'ex medico della nazionale femminile degli Stati Uniti di ginnastica artistica, Larry Nassar, è stato condanna to a una pena tra i 40 e i 175 anni di...

Usa - abusi sulle ginnaste : condanna fino a 175 anni per l'ex medico della nazionale. Il giudice : 'Lei merita di non uscire più dal carcere' : 'Lei non merita di uscire mai più da un carcere'. Con queste parole il giudice Rosemarie Aquilina ha condannato Larry Nassar, ex medico della nazionale di ginnastica degli Stati Uniti, ad una pena che ...