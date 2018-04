Lazio | Tare | ' Gli arbitri? Pronto a un confronto con Nicchi'

Lazio - Tare : 'Arbitri? Mai parlato di malafede' : Quarto di finale contro il Salisburgo, appuntamento infrasettimanale con l'Europa per la Lazio. Che in campionato resta sempre aggrappata al treno per la Champions League, due punti il distacco dall'...

Lazio-Salisburgo - Tare risponde a Nicchi : ... 'Olimpico pieno? Deve divenTare un abitudine avere questo palcoscenico se vogliamo divenTare grande - ammette ai microfoni di 'Sky Sport' - Sorteggio fortunato? Bisogna fare attenzione al loro ...

Lazio - Tare : 'Seguo Berisha e Dabbur'. E poi risponde a Nicchi : Igli Tare , direttore sportivo della Lazio , parla a Sky Sport prima della sfida con l'RB Salisburgo: 'Lo stadio pieno deve divenTare un'abitudine: sono contento per stasera, ma se vogliamo pensare in grande dobbiamo sempre avere un palcoscenico del genere ...

Inzaghi : 'Voglio portare la Lazio in semifinale' : Roma, 4 apr. , askanews, La Lazio punta alle semifinali di Europa League. 'L'obiettivo è lì, possiamo centrarlo. Mi piacerebbe molto riportare la Lazio in semifinale dopo parecchi anni, io ero in ...

Inzaghi : “spero di restare ancora tanti anni alla Lazio” : “Spero di poter vivere ancora tanti anni su questa panchina”. Queste le parole del tecnico della Lazio Simone Inzaghi che domani celebrerà, in occasione dell’andata dei quarti di finale di Europa League contro il Salisburgo, i due anni sulla panchina biancoceleste. ”Sono stati due anni molto belli che mi hanno portato molte soddisfazioni -aggiunge Inzaghi in conferenza stampa-. C’è stato anche un trofeo, per questo ...

Lazio - Tare : "Milinkovic? Vale più di 90 milioni" : Il direttore sportivo biancoceleste parla del serbo: "Delle offerte ce ne sono state su queste cifre la scorsa estate, ma non sono state prese in considerazione"

Fantacalcio - Inter e Lazio : non solo Icardi e Immobile. Ecco su chi puntare per le gare del weekend : Verona e Benevento, ostacoli sicuramente ostici da affrontare in questo momento della stagione. Perché? Perché si giocano tutte le possibilità restanti per evitare la retrocessione. Ecco il motivo per ...

Tare : 'Inzaghi resta alla Lazio per tanto tempo ancora' : Proposte? Come punto di riferimento va preso lo sport americano che e' all'avanguardia e usa il Var da tanto tempo. Dovremmo usarlo allo stesso modo'. Sulle volate per scudetto e Champions League, ...

Tare : “Inzaghi resta alla Lazio e per Milinkovic rifiutati 150 milioni” : ”Inzaghi è della Lazio per almeno altre due stagioni, prima che vada via passerà tanto tempo. Milinkovic Savic? L’estate scorsa abbiamo rifiutato offerte intorno ai 150 milioni di euro, oggi ci sono interessamenti ma nulla di concreto”. Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare si esprime così sul mercato del club biancoceleste. “De Vrij all’Inter? Non abbiamo ricevuto nessuna telefonata, l’abbiamo scoperto ...

Lazio - Tare : 'Milinkovic vale più di ottanta milioni. Inzaghi? Per me resta almeno altri due anni' : Igli Tare a Sport Italia . Ha parlato di tutto. Da de Vrij al Var, passando per Milinkovic. ' De Vrij è dell'Inter? Non lo so, ma ci sono buone possibilità che questo accada'. Tare è stato premiato come direttore ...

Lazio - Tare : 'De Vrij all'Inter? Buone possibilità. Ecco quanto vale Milinkovic' : SUL PREMIO - ' Mi fa piacere questo riconoscimento dal mondo del calcio, lavorare in Italia non è facile. Soprattutto in un contesto difficile come quello di Roma , ma ti dà la consapevolezza che sei ...

CALCIOMERCATO - Lazio SU JORDAN HENDERSON?/ Nel mirino di Tare il "gemello" di Leiva (ESCLUSIVA) : CALCIOMERCATO, LAZIO su JORDAN HENDERSON? Nel mirino dei biancocelesti per il "gemello" di Leiva, capitano del Liverpool e della Nazionale inglese pronta ad affronTare l'Italia(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 23:22:00 GMT)

