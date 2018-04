Lazio-Salisburgo | la squadra di Inzaghi può ipotecare la qualificazione | le scelte di

Lazio-Salisburgo di Europa League in streaming e in diretta TV : Verrà trasmessa anche chiaro sul digitale terrestre da TV8 e in streaming " con la formula "diretta gol" " dal sito del canale, raggiungibile da qui . Qui invece alcuni consigli utili su come vedere ...

Lazio-Salisburgo in tv - su che canale vederla? C’è la diretta gol gratis e in chiaro : Appuntamento con la storia per la Lazio. Questa sera (giovedì 5 aprile) alle ore 21.05, lo stadio Olimpico sarà teatro dell’andata dei quarti di finale di Europa League 2017-2018 tra i biancocelesti padroni di casa e il Salisburgo. Le speranze italiane di trionfare in una manifestazione continentale restano praticamente tutte affidate alla compagine di Simone Inzaghi che vuole sfruttare il talento offensivo per battere la forte rosa ...

Lazio-Salisburgo - 7 cose da sapere sull'avversaria in Europa League : Non è difficile immaginare il sollievo della Uefa quando, lo scorso 16 marzo, l'urna di Nyon ha sorteggiato Salisburgo e Lazio scongiurando imbarazzi nonché energy drink di traverso. È infatti di ...

Lazio-Salisburgo - Inzaghi : “L’importante sarà non subire gol” : Lazio-Salisburgo, Inzaghi: “L’importante sarà non subire gol” Lazio-Salisburgo, Inzaghi: “L’importante sarà non subire gol” Continua a leggere

Lazio - Inzaghi : "Col Salisburgo i tifosi devono aiutarci" : Europa League, il tecnico biancoceleste chiama i sostenitori allo stadio: "Spero che aumenti ancora il numero di presenze, sappiamo che i nostri tifosi sono molto importanti"