Lazio-Salisburgo 4-2 | in gol Lulic | Parolo di tacco | Anderson e Immobile

Europa League. La Lazio fredda il Salisburgo nel finale. Il 4-2 avvicina la semifinale : Due volte avanti (Lulic e Parolo), due volte ripresi (Berisha su rigore e Minamino). I biancocelesti 'sfondano' nel finale con Felipe Anderson e Immobile. Fra sette giorni il ritorno in Austria

Lazio-Salisburgo 4-2 in diretta : risultato LIVE. Poker di Immobile : Lazio-Salisburgo 4-2 LIVE 8' Lulic , L, , 30' rig. Berisha , S, , 49' Parolo , L, , 71' Minamino , S, , 74' Felipe Anderson, 76' Immobile , L, TABELLINO Lazio , 3-5-1-1, : Strakosha; Luiz Felipe, De ...

LIVE Lazio-Salisburgo - Quarti Europa League 2018 in DIRETTA : 4-2 - prestazione super dei biancocelesti! Si può sognare la semifinale : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Lazio-Salisburgo, match d’andata dei Quarti di finale di Europa League allo stadio Olimpico di Roma. La formazione di Simone Inzaghi è l’ultima italiana in corsa per il successo finale. Fino ad ora, il percorso in Europa dell’Aquila è stato decisamente positivo: prima nel girone di qualificazione davanti al Nizza di Mario Balotelli e vittorie contro Steaua Bucarest e Dinamo Kiev nei sedicesimi ...

Lazio-Salisburgo 4-2 : poker biancoceleste - la semifinale è più vicina : Una Lazio pirotecnica - nel bene e nel male - supera per 4-2 il Salisburgo nei quarti e ipoteca il passaggio alle semifinali di Europa League. Match dalle mille emozioni con Lulic che sblocca dopo...

Europa League - Lazio-Salisburgo 4-2 : 22.58 Grandi emozioni all'Olimpico dove la Lazio supera 4-2 il Salisburgo nell'andata dei quarti di Europa League, un buon risultato, ma il discorso qualificazione non è certo chiuso. Biancocelesti subito avanti con Lulic (8') su cross di Basta. Gli austriaci, però, trovano il pari al 30' su rigore contestato (fallo di Basta su Dabbur). Un tacco di Parolo (49') riporta avanti la Lazio, ma Minamino (71'), appena entrato,firma la rete del 2-2. ...

Lazio-Salisburgo 2-1 : risultato e cronaca in diretta live : Lazio-Salisburgo, andata quarti di finale Europa League 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Europa League - Lazio-Salisburgo live! : Cronaca La Lazio sblocca la gara in avvio, quando all'ottavo Lulic sfrutta un fraseggio dei suoi e porta avanti i padroni di casa. Il Salisburgo reagisce ma la Lazio chiude gli spazi, fin quando uno ...