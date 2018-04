Lazio | de Vrji leader a tempo determinato

sport.ilmessaggero

: RT @GolDiTacco: #laziobenevento 6-2 Al 18' Immobile porta in vantaggio la Lazio, ma dopo 5 minuti il Benevento pareggia con Cataldi che non… - GenoveseGiusy : RT @GolDiTacco: #laziobenevento 6-2 Al 18' Immobile porta in vantaggio la Lazio, ma dopo 5 minuti il Benevento pareggia con Cataldi che non… - GolDiTacco : #laziobenevento 6-2 Al 18' Immobile porta in vantaggio la Lazio, ma dopo 5 minuti il Benevento pareggia con Cataldi… - tackleduro : RT @Bett_Calcaterra: L’auspicio è che Pechino allenti le sue direttive, se però questo non accadrà si andrà avanti con l’autofinanziamento:… -

(Di giovedì 5 aprile 2018) Non ha mantenuto la parola sul contratto, ma in campo non ha tradito. Anzi per Stefan de Vrij si tratta della sua miglior stagione con la maglia della. Sarà l'ultima, e i rimpianti alla fine ...