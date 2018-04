Lazio | De Vrij | ' Concentrati fin dall' inizio | siamo pronti'

Lazio - De Vrij bomber dei difensori. E che mira : 5 gol su 5 tiri in porta : Tra i migliori difensori in circoLazione, oggetto del desiderio delle grandi e a costo zero: Stefan de Vrij mette la firma nella rimonta contro il Benevento con il gol del sorpasso, quello del 3-2, ...

Lazio - la gioia è social. Felipe incorona de Vrij : 'Ben fatto amico mio' : Vola sulle ali dell'entusiasmo la Lazio di Inzaghi. Il 6-2 rifilato al Benevento riporta il buonumore in casa biancoceleste e sui social giocatori festeggiano a ritmo di post. In tanti sul web hanno ...

Lazio-Benevento 4-2 La Diretta de Vrij e Immobile - micidiale uno-due : La Lazio cerca il riscatto, dopo il pareggio per 1 a 1 contro il Bologna colto prima della sosta per la Nazionale, ospitando quest'oggi all'Olimpico il Benevento, reduce dalla beffarda...

Lazio - Tare : 'De Vrij all'Inter? Buone possibilità. Ecco quanto vale Milinkovic' : SUL PREMIO - ' Mi fa piacere questo riconoscimento dal mondo del calcio, lavorare in Italia non è facile. Soprattutto in un contesto difficile come quello di Roma , ma ti dà la consapevolezza che sei ...

Lazio - truffa de Vrij indagato cittadino spagnolo : C'è un indagato nella vicenda giudiziaria che vede la Società Sportiva Lazio parte lesa in una truffa legata alle operazione di pagamento del difensore biancoceleste Stefan de Vrij. Sarebbe un ...

Lazio - l'ex Keita : 'De Vrij via? L'importante è non mancare di rispetto a nessuno' : Keita , esterno offensivo del Monaco , dove è approdato dopo le stagioni passate in maglia Lazio, parla a la Gazzetta dello Sport di de Vrij e Felipe Anderson : 'De Vrij e Felipe Anderson via come me? Posso solo dire che io ero convinto della mia scelta. Il calcio è libero e i giocatori a volte hanno bisogno di cambiare, ...

Lazio - DE VRIJ : ARCHIVIATO CASO DOPING/ Ultime notizie - Procura Nado : le differenze con il caso Joao Pedro : LAZIO, De VRIJ: ARCHIVIATO caso DOPING. Ultime notizie, Procura Nado: niente sospensione per il difensore olandese. La ricostruzione della vicenda, emersa dopo la partita col Verona(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 20:44:00 GMT)

