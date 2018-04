Lavori bizzarri | vende coccole per 80 dollari l' ora

ilgiornale

(Di giovedì 5 aprile 2018) Una donna statunitense si è inventata uno deipiùal mondo, costruendo una vera e propria impresa che conta anche quattro dipendenti. Si chiama Jean Franzblau e, nel suo Cuddle Sanctuary,agli sconosciuti, alla cifra di 80l'ora.Dopo aver sofferto di depressione ed essersi ritrovata sola a Los Angeles, la donna ha deciso di usare la terapia delleper guarire se stessa, nonché per fondare un centro fondato sull'idea che abbracciare possa aiutare le persone a dormire meglio, a ridurre lo stress e a rafforzare il loro sistema immunitario.L'azienda conta 4 dipendenti, donne, che vengono istruiti su come coccolare i clienti con linee guida ben precise, tanto che vi sono istruzioni precise per prevenire ogni possibile inconveniente. Sul sito web aziendale viene anche descritta la posizione preferita di ogni coccolatrice professionista e, a seconda ...