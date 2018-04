: Mondiali di #curling di Las Vegas: la formazione azzurra reagisce e conquista una vittoria importante contro la Cin… - Coninews : Mondiali di #curling di Las Vegas: la formazione azzurra reagisce e conquista una vittoria importante contro la Cin… - CybFeed : #News #Las Vegas, si schianta un caccia F-16 - gonewasanytrac3 : Una delle ex coinqui che pubblica la storia su Instagram con commento “missing my California experience” ... nella… -

UnF-16 si èto nei pressi di Las,nel terzo incidente aereo per le forze armate americane in due giorni. Il velivolo era decollato dalla base di Nellis, nel Nevada,per un volo di addestramento. L'Aeronautica non ha fornito notizie sulla sorte del pilota. Ieri in California era precipitato un elicottero dei Marine con quattro militari di equipaggio,tutti morti, mentre a Gibuti un aereo AV-8B Harrier,pure dei Marine, era caduto dopo il pilota si era espulso subito dopo il decollo.(Di giovedì 5 aprile 2018)